Allerta meteo: pioggia e neve inondazioni in montagna

Avviso di pioggia, allagamento e neve

Da martedì 29 dicembre alle 18:00 a sabato 2 gennaio alle 18:00

Atteggiamento

Il sistema di bassa pressione PELA approvato dalla fine di questa settimana tende ora a spostarsi ulteriormente verso il Mare del Nord. Il maltempo sta perdendo intensità, ma sulla Francia continua la parata di tumulti dal Nord Atlantico. In questo contesto, piogge regolari portano a ulteriori accumuli di pioggia nel sud-ovest della Francia. Questa situazione, che si protrarrà fino alla fine della settimana, continuerà a far interagire i fiumi in modo alquanto generale aumentando il livello delle piene attuali. La neve continua a 800 metri sui Pirenei occidentali e sul Massiccio Centrale, ma con minore intensità il lunedì.

Nota

A 18h, La perturbazione progredisce lentamente tra l’Aquitania meridionale e le montagne centrali con intensità localmente moderata. Le precipitazioni più pronunciate si osservano tra Dax, Mont-de-Marsan e Tarbes.

Per 48 ore, C’era una media di 82 mm di precipitazione nelle terre con un massimo di 120 mm a Biggar e 113 mm a Dax, che corrisponde a Un mese di pioggia. Nei Pirenei atlantici gli accumuli sono minori, con una media di 38 mm e un massimo di 96 mm a Bidach, East Bayonne.

si è evoluto

La sera e poi la sera dal martedì al mercoledìNell’Aquitania meridionale le precipitazioni continueranno ad essere abbastanza regolari, con quantità cumulative di 25 mm sulla costa, 15 mm vicino alla costa e 5 mm verso il fiume Khiam. Nel Massiccio Centrale le nevicate aumenteranno fino a quota 700 metri all’inizio della notte per poi indebolirsi nuovamente all’alba.

mercoledì

Di mattinaPiove soprattutto verso le pendici dei Pirenei, dove ci aspettiamo 10-15 mm in 6 ore. In montagna c’è neve regolare e talvolta pesante da un’altezza di 800 metri.

pomeriggio, Le precipitazioni si indeboliscono in montagna e pedemontana ma aumentano sulla costa, con accumuli di 15 mm attesi nuovamente entro 6 ore.

In serata, Le piogge sulle Landes e sui Pirenei atlantici si stanno attenuando. È calmo.

giovedi

Dopo un periodo di riposo fino al mattino, freschi acquazzoni regolari colpiranno il sud dell’Aquitania in connessione con l’arrivo di nuove turbolenze nel Golfo di Biscaglia. Sarà da debole a moderato, ma molto frequente.

Venerdì

La turbolenza del giorno precedente spazzerà a sud dell’Aquitania in mattinata e precederà un altro arrivo. In questo contesto, la situazione generale cambierà poco. Bloccando l’impatto verso i Pirenei, gli acquazzoni continueranno.

Nelle prossime 72 ore ci aspettiamo:

– piogge giornaliere abbastanza regolari nell’Aquitania meridionale con grandi accumuli che raggiungono i 100-120 mm localmente sulla costa delle Landes e in misura minore sui Paesi Baschi. Nell’entroterra, gli accumuli si estenderebbero da 60 mm vicino alla costa a 35 mm verso il fiume Khayyam. In questo contesto, sorgeranno solo i fiumi. Le inondazioni saranno diffuse. Questo mese di dicembre sta già superando i record di precipitazioni cumulative.

La neve è caduta in Alvernia occidentale, con possibilità di nevicate aggiuntive da 5 a 10 cm da un’altezza di 800 metri. La stessa situazione è anche nei Pirenei occidentali, dove ci sarà un abbondante manto nevoso fino alla fine della settimana, da un’altitudine di 800 a 900 metri.

