https://cz.sputniknews.com/20210511/hubbleuv-vesmirny-dalekohled-zaznamenal-galaktickou-kupu-abell-3827-14436084.html

Il telescopio spaziale Hubble ha registrato l’ammasso di galassie Abell 3827

Il telescopio spaziale Hubble ha registrato l’ammasso di galassie Abell 3827

Questa immagine dettagliata mostra Abell 3827, un ammasso di galassie (anche un nido di galassie) che offre molte interessanti opportunità di studio. Telescopio Hubble … 11.05.2021, Sputnik, Repubblica Ceca

11/05/2021 T07: 31 + 0200

11/05/2021 T07: 31 + 0200

11/05/2021 T07: 31 + 0200

Scienze e tecnologia

Corpo spaziale

stelle

Hubble

telescopio

Universo

/ html / head / meta[@name=”og:title”]/@Soddisfare / html / head / meta[@name=”og:description”]/@Soddisfare

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/14436630_0:358:2367:1689_1920x0_80_0_0_c6e5cea3ac33643426e83a8bc74dc1f5.jpg

Il team di ricerca ha utilizzato due telecamere Hubble, la Advanced Camera for Surveys e la Wide Field Camera 3, per completare le loro osservazioni. Le telecamere hanno specifiche diverse e possono monitorare diverse parti dello spettro elettromagnetico, quindi il loro utilizzo ha permesso agli astronomi di raccogliere informazioni più complete informazione. Hubble ha notato Abell 3827 prima a causa di un’interessante lente gravitazionale nel suo nucleo. Guardando questo gruppo di centinaia di galassie, vale la pena ricordare che meno di 100 anni fa molti astronomi credevano che la Via Lattea fosse l’unica galassia nell’universo. Sebbene gli astronomi abbiano discusso dell’esistenza di altre galassie, non è stato fino a quando le osservazioni di Edwin Hubble nella galassia di Andromeda hanno confermato che in realtà era troppo lontana per far parte della Via Lattea. Gli astronomi si sono resi conto che il nostro universo è molto più grande di quanto l’umanità avesse immaginato. Possiamo solo immaginare come si sentirebbe Edwin Hubble, dal nome del telescopio spaziale Hubble, se vedesse questa straordinaria immagine di Abel 3827. L’involucro gassoso di AG Carinae Il telescopio spaziale Hubble ha catturato l’immagine di AG Carinae, una rara stella blu variabile circondata da una strato di gas e polvere da un formatore di esplosione. Il sito web dell’osservatorio afferma che l’osservazione di oggetti simili aiuta a comprendere meglio l’evoluzione delle stelle fisiche. Le stelle variabili blu brillante sono un fenomeno molto raro e quindi di grande interesse per gli astronomi (se ne conoscono solo poche dozzine). Sono giganti molto massicci (a volte dieci volte la massa o anche 100 volte la massa del Sole) giganti instabili che mostrano cambiamenti irregolari di luminosità e un flusso massiccio di materia sotto forma di venti stellari, che sono spesso circondati da nebulose. Diversi milioni di anni) attraverso lo stadio evolutivo di alcune stelle materiali prima che esplodessero come supernove. AG Carinae è 70 volte più grande del Sole e un milione di volte più luminoso. La stella ha diversi milioni di anni e 20mila anni luce dal sole.

https://cz.sputniknews.com/20210408/hubble-objevil-dvojite-kvasary-13452173.html

Sputnik nella Repubblica Ceca [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

2021

Sputnik nella Repubblica Ceca [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

notizia

cs_CZ

Sputnik nella Repubblica Ceca [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/14436630_0:136:2367:1911_1920x0_80_0_0_08139e1b2eb6e3bbb05ab52e4d29479f.jpg

Sputnik nella Repubblica Ceca [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

Sputnik nella Repubblica Ceca [email protected] +74956456601 MIA “Rosiya Segodnya”

Corpo spaziale, stelle, hubble, telescopio, universo