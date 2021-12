Concentrati sul miglioramento della fisica, delle cuffie e degli approcci in futuro

La Svezia ha dovuto accontentarsi di un punto contro l’Olanda e ora è completamente aperta su quali squadre si qualificheranno dal turno principale. Mercoledì la nazionale svedese si è trasferita da Torrevieja nord a Castellon. Durante il viaggio in autobus, Handbollskanalen ha avuto una conversazione con il capitano della Svezia Thomas Aksner.

La speranza della squadra svedese era ovviamente di due punti e quindi quattro punti con loro al ruolo principale. Ma ovviamente non era del tutto illogico che ci sarebbe stato un pareggio data la storia tra i paesi e che l’Olanda è, dopo tutto, il campione del mondo.

– Ho rivisto la partita quando siamo tornati in hotel e penso che abbiamo fatto un ottimo inizio di partita, dato che abbiamo fatto una buona prestazione nei primi 20 minuti. Poi è un po’ un peccato che abbiamo lanciato alcune palle e chiamato in gioco l’Olanda così presto. È stato bello andare nello spogliatoio e fare quattro gol con te e poi sistemare le cose in attacco, ha detto Thomas Axner a Handbollskanalen.

– Ma allo stesso tempo negli altri, ho deviato leggermente nella loro direzione. Hanno così tante persone eccezionali e il punteggio in mano, è un bene che abbiamo avuto l’opportunità di decidere la partita. L’Olanda è sicuramente un candidato per la medaglia.

La Svezia ha avuto alcune battute d’arresto nella partita, in particolare alla fine del primo tempo e un periodo nel secondo tempo in cui l’Olanda ha vacillato e ha passato.

– Ci sono stati alcuni errori tecnici inspiegabili legati all’essere più pessimisti in determinate situazioni. Dobbiamo parlarne, ma capisco anche che stiamo buttando fuori giocatori a un ritmo fenomenale e che può essere difficile entrare. Ma è qualcosa con cui i giocatori devono imparare a convivere, perché così potremo rilassarci di più. E i giocatori hanno le qualità per farlo.

Da quando Thomas Axnier è diventato capitano della squadra nazionale, lui e il suo staff dirigenziale si sono concentrati molto sulla costruzione del fisico dei giocatori. È innegabile che sembra aver dato risultati.

Dall’Europeo dello scorso anno ne abbiamo fatta di strada, e la partita di ieri ne è la prova. Il ritmo era molto alto, ma anche se non si è fermato negli ultimi dieci siamo riusciti a giocare. Dovremmo anche ricordare che questa settimana abbiamo avuto alcuni imbroglioni come Jamina Roberts, Linn Blohm e altri.

Ho corso intorno ad alcuni ragazzi, era cosciente o su come si stava svolgendo la partita?

Difficile cambiare la difesa offensiva, soprattutto contro l’Olanda. Abbiamo tre gruppi naturalisti a Carin Strömberg, Anna Lagerquist e Linn Blohm. Ovviamente vogliamo giocare il più possibile con Anna e lei può giocare in avanti, ma se vogliamo giocare con Lynn come attaccante, dobbiamo fare un cambiamento. E non è stato possibile fare lunghi cambiamenti nei Paesi Bassi perché arriva con una tale dannata pressione.

Quindi a volte dovevamo pensare in modo difensivo anche in caso di attacco. So che avevamo giocatori che avrebbero potuto fare meglio contro la loro difesa 5-1, ma poi avremmo rischiato di tornare a casa con solo un terzo. Ma Olivia Milegard è arrivata seconda e ha preso il secondo posto.

Jamina avrebbe dovuto riposarsi di più quando ero sulla difensiva?

-Ovviamente, avrebbe dovuto essere autorizzata, ma è diventato difficile con il lungo cambiamento. E poiché Jamina termina l’attacco più volte, è difficile cambiarlo.

Hai corso l’intera partita contro l’Olanda senza fare lavoro fisico prima?

– Non siamo stati in grado di farlo. L’abbiamo provato durante gli Europei dell’anno scorso e poi siamo usciti per una pausa. Le ragazze hanno lavorato tanto ed è ancora il duro lavoro che conta, dice il capitano della nazionale.

Durante la partita contro l’Olanda, Thomas Axner sembrava parlare al telefono con qualcuno. Per quanto riguarda Handbollskanalen, il 52enne rivela di aver parlato con l’analista della squadra nazionale Pontus Ward Weklund.

– Pontus si siede con una vista panoramica durante le partite e vede le cose in pace e tranquillità. Proprio in quel momento, durante la partita di ieri, abbiamo parlato della difesa 5-1 dell’Olanda. Anche Pontus sta scendendo durante la sosta e ha dei punti di cui parla con me e qualche volta con alcuni giocatori in particolare. È una grande risorsa per noi.

Forse Ward Weklund non giocherà un ruolo altrettanto importante contro il Kazakistan, prossimo avversario della Svezia. Dopo aver incontrato una delle migliori squadre del mondo, un’altra squadra ora sta aspettando alla pari con Porto Rico o Uzbekistan.

Se avessimo vinto o perso ieri, sarebbe bastato vincere un gol contro il Kazakistan e concentrarsi davvero sul salvarsi il più possibile nella partita contro la Norvegia. Ora è una situazione in cui ogni attacco e difesa diventa importante per contare il gol.

Come vedi le tue possibilità di raggiungere i quarti di finale?

– È incerto e non possiamo influenzare completamente noi stessi, indipendentemente dal fatto che battiamo la Norvegia. Certo, è anche un’occasione per diventare il numero uno del girone ed evitare la Francia nei quarti di finale. Ci sono molti scenari diversi, ma il nostro approccio è quello di fare il possibile ad ogni passo per ottenere le maggiori opportunità possibili andando avanti. Se significa giocare a uomo contro il Kazakistan per vincere palla ogni secondo o una strategia diversa, vedremo, conclude con calma Thomas Axnier.