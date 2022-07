Le scorciatoie ottengono una potente ricerca nelle schede per Safari e altro nella versione beta 2 pubblica

Giovedì, Apple ha rilasciato la beta pubblica 2 di iOS 16, che include una serie di nuove azioni per l’app Shortcuts che funziona con Safari, Mail e Promemoria. Queste azioni includono la ricerca di schede, la ricerca di gruppi di schede, la ricerca di segnalibri, l’apertura di segnalibri, la ricerca di elenchi di lettura, l’apertura di elementi dell’elenco di lettura, la ricerca nella posta, l’apertura della cassetta postale, l’apertura di smart list, la creazione di un elenco di promemoria e la ricerca di promemoria.

Queste 11 azioni vengono in aggiunta a 46 azioni aggiunte nella prima beta pubblicaportando il totale a 67 nuove azioni a venire iOS 16.

Ecco di più su cosa fanno ciascuna di queste nuove procedure.

Safari

Le nuove azioni per Safari in iOS 16 sono molto potenti e forse le più importanti che Shortcuts ha avuto da un po’ di tempo.

Per la prima volta, le scorciatoie possono interagire con tutte le schede aperte nell’app Safari utilizzando l’azione Trova schede. Questa azione estrae tutte le schede attualmente aperte nel gruppo di schede attivo e le porta all’app Collegamenti, consentendo agli utenti di estrarre l’indirizzo e gli URL da ciascuna di esse e utilizzarle nei propri flussi di lavoro.

Utilizzando una procedura come questa, gli utenti dei collegamenti possono creare flussi per salvare tutte le schede aperte in Note per i file successivi iPad preferitiPer esempio.

Nell’implementazione attuale, l’azione Trova schede è un po’ confusa perché sembra che manchino alcune opzioni di filtro, come la selezione da un gruppo di schede. Mi aspetto che Apple aggiorni questa procedura nelle versioni future con più parametri.

I collegamenti contengono anche azioni per la ricerca di segnalibri e l’apertura di segnalibri, nonché per la ricerca di elenchi di lettura e l’apertura di elementi dell’elenco di lettura.

Nell’attuale versione beta, tuttavia, queste azioni anche Sembra perdere le opzioni di filtro che lo renderebbero più efficiente. Gli utenti possono solo recuperare tutti gli elementi o filtrare per titolo o URL, ma mancano quelle opzioni per filtrare per cartella dei segnalibri o per data, ad esempio.

Inoltre, per riferimento, Safari riceve aggiornamenti sostanziali per gli utenti di collegamenti in iOS 16, quindi queste azioni saranno tutte ottime aggiunte al tuo Aggiunto un set di azioni Safari nella prima beta pubblica.

Posta

L’app Mail ha ricevuto due nuove azioni nella seconda beta pubblica: ricerca della posta e apertura della casella di posta.

La ricerca nella posta consente agli utenti di Shortcuts di compilare una query nell’app Shortcuts e di passarla nel campo di ricerca della posta, sfruttando Funzionalità di ricerca molto migliorate in Mail in iOS 16.

Open Mailbox è anche molto utile in quanto consente agli utenti di accedere direttamente a una specifica casella di posta, a una sezione di una casella di posta oa una cartella nell’applicazione. Gli utenti possono creare collegamenti a luoghi come caselle di posta VIP o contrassegnate, una cartella dell’account specifica o luoghi come i tag di Gmail che si sincronizzano come cartelle quando si utilizza Mail.

ricordare

L’app Promemoria ha anche nuove azioni per Apri elenco intelligente, Cerca promemoria e Crea elenco promemoria.

La possibilità di aprire Smart List è ottima perché funziona con filtri come Visualizza oggi o Visualizza tutti i promemoria. Tuttavia, questa procedura non ha la capacità di aprirsi da solo Elenchi intelligenti, quindi al momento non puoi aprirli per sfruttare le funzionalità di tagging avanzate. Come molti di questi, mi aspetto che questo venga aggiornato nelle future versioni beta.

I promemoria ora possono accettare una query, quindi filtrare i risultati in base a ciò che hai cercato utilizzando le scorciatoie. Con Crea elenco, puoi anche preprogrammare un titolo per un nuovo elenco in Promemoria.

Queste reazioni si basano anche sulla suite che è diventata disponibile in iOS 15, che ha aggiunto funzionalità come la creazione di tag o l’aggiunta a Promemoria.

Preparati per la grande versione di iOS 16

La seconda beta pubblica continua a raggruppare la funzionalità Scorciatoie per iOS 16. Le funzionalità estese in Safari sono molto utili e molto gradite e i gruppi Mail e Promemoria completano le funzionalità di base che dovrebbero essere disponibili in ciascuna di queste app.

Al momento, le nuove azioni dell’app Libri che erano nelle versioni precedenti delle versioni beta degli sviluppatori non sono ancora disponibili nelle versioni beta pubbliche: probabilmente le vedremo nelle prossime versioni. Inoltre, come accennato in precedenza, ci sono alcune aree in questo attuale insieme di procedure che sembrano incomplete o potrebbero utilizzare più funzionalità. Speriamo di vedere queste modifiche prima del lancio di iOS 16.

Nonostante alcuni difetti, la funzionalità più profonda di Safari sembra essere un’altra indicazione di azioni più potenti che possono verificarsi anche in altre app. Ad esempio, sarebbe molto utile aggiungere la possibilità di cercare i messaggi di posta.

Resta sintonizzato per una maggiore copertura delle nuove azioni nelle versioni future di Scorciatoie e, se non sei nella versione beta, dai un’occhiata alla nostra ultima storia su Come iniziare a utilizzare le scorciatoie per Apple Watch.