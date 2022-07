Ricevi $ 100 in denaro gratuito pre-lancio di Samsung Galaxy Z Fold 4 o Galaxy Z Flip 4 (nessun obbligo)

SAMSUNG



Chi non ama i soldi gratis? Prenota il tuo nuovo smartphone, orologio o auricolari Samsung Galaxy per ottenere credito Samsung gratuito senza impegno. Continua a leggere per scoprire come guadagnare fino a $ 200.

I prodotti più importanti in questo articolo

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Set di smartphone, orologi e cuffie Samsung Galaxy

Samsung si sta preparando a rilasciare alcune nuove aggiunte alla sua gamma Samsung Galaxy. È previsto un aggiornamento degli smartphone, insieme ai modelli aggiornati di Galaxy Watch e Galaxy Buds. Per ora, Samsung offre credito in negozio agli acquirenti che mantengono questi nuovi prodotti prima del loro lancio.

La parte migliore è che questa prenotazione non è vincolante. Tutto quello che devi fare è inviare il tuo nome e la tua email per guadagnare crediti. Non ci sono dati di pagamento o di carta di credito da inserire e non sei obbligato ad acquistare quando emesso. Samsung Balance funziona come una carta regalo elettronica. Non può essere utilizzato sull’articolo che stai prenotando, ma può essere utilizzato su accessori e altri prodotti Samsung.

Scopri come prenotare il tuo prossimo smartphone Samsung Galaxy e guadagnare credito gratis.

Come prenotare un nuovo smartphone Samsung Galaxy

Scopri come prenotare i prossimi prodotti Samsung Galaxy per ottenere credito Samsung gratuito. Se decidi di prenotare tutti i prodotti Samsung Galaxy (smartphone, orologio e auricolari), puoi ottenere un affare ancora migliore con $ 200 di credito Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 4 o Galaxy Z Flip 4: Ottieni $ 100 ordinando ora

SAMSUNG



Il Samsung Galaxy Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 dovrebbero essere lanciati quest’anno. Sebbene la versione esatta e i dettagli sui telefoni debbano ancora essere rilasciati, sono ora disponibili per la prenotazione. Seleziona semplicemente “Galaxy Smartphone” come opzione di prenotazione, inserisci il tuo nome e le informazioni di contatto e potrai prenotare uno smartphone e guadagnare $ 100 di credito su un futuro acquisto Samsung.

Puoi guardare i modelli attuali e Samsung Galaxy Z Fold 3 E il Samsung Galaxy Z Flip 3per farti un’idea di quale versione di smartphone fa al caso tuo.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Pacchetto Samsung Galaxy: ricevi $ 200 di credito prenotando ora

SAMSUNG



Se sei un fan di Samsung e desideri accedere alla tecnologia più recente nella gamma Galaxy, prenota subito la tua collezione Galaxy Smartphone, Watch e Buds. Questo pacchetto includerà un Samsung Galaxy Z Fold 4 o Samsung Galaxy Z Flip 4, uno smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 e un paio di nuovi Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Set di smartphone, orologi e cuffie Samsung Galaxy

I prodotti Samsung sono ora disponibili

Mentre aspetti le nuove versioni di Samsung Galaxy, dai un’occhiata a questi altri fantastici prodotti Samsung. Puoi persino utilizzare il tuo saldo Samsung per ottenere una grande quantità di questi articoli.

Set biancheria appositamente progettato da Samsung

SAMSUNG



La nuova linea di lavaggio di Samsung Bespoke presenta ante in vetro antigraffio e una scelta di tre colori.

Rondella su misura Samsung, $ 1,484 (normalmente $ 1689)

Nuova asciugatrice su misura Samsung, $ 1.484 (normalmente $ 1689)

Samsung Galaxy S22

SAMSUNG



Se i modelli Z Fold e Z Flip non fanno per te, dai un’occhiata allo smartphone Samsung Galaxy S22. Il Samsung Galaxy S22 da 6,1 pollici è dotato di una tripla fotocamera posteriore aggiornata con zoom ottico migliorato e un sensore principale migliorato. È anche migliore per scattare foto notturne rispetto ai modelli precedenti. Lo smartphone dispone anche della build Gorilla Glass Victus Plus. È un design più protettivo, si sente anche più premium e si estende sulla parte anteriore e posteriore del telefono.

Samsung Galaxy S22 (128 GB), $ 800

Samsung Galaxy S22+

SAMSUNG



Il Samsung Galaxy S22+ offre uno schermo più grande (6,6 pollici), nonché uno schermo migliorato con una maggiore luminosità. L’S22+ è dotato di una fotocamera grandangolare da 50 MP (f/1.8), un teleobiettivo da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo da 10 MP (f/2.4). Si carica in modo più efficiente rispetto allo standard S22.

Samsung Galaxy S22+ (128 GB), $ 1.050

Samsung Galaxy S22 Ultra

SAMSUNG



Il Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato di uno schermo da 6,8 pollici, rispetto allo schermo da 6,1 pollici del Galaxy S22 standard. Offre una fotocamera frontale da 40 MP, rispetto alla fotocamera frontale standard da 10 MP su altri modelli. Migliorata anche la fotocamera posteriore, con un grandangolo e una migliore funzione di zoom. Attualmente, Samsung offre un paio di Galaxy Buds Live gratuiti con l’acquisto.

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB), $ 1.200 (invece di $ 1.350)

Samsung Galaxy Tab A8: risparmia $ 30

SAMSUNG



Galaxy Tab A8 È dotato di uno schermo LCD da 10,5 pollici e del suono surround Dolby Atmos. Questo tablet conveniente è un’ottima opzione se stai ancora cercando di decidere come spendere il tuo saldo Samsung gratuito.

Samsung Galaxy Tab A8 (32 GB), $ 200 (invece di $ 230)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

SAMSUNG



Oppure scegli il nuovo 14,6 pollici Galaxy Tab S8 UltraÈ disponibile in tre dimensioni di memoria (8 GB e 128 GB di spazio di archiviazione è il più piccolo). Offre un’esperienza simile a una penna su carta, una videocamera 4K e altro ancora.

Galaxy Tab S8 Ultra (8 GB di memoria, 128 GB di spazio di archiviazione), $ 1.100 (meno di $ 1.300)

Contenuti correlati da CBS Essentials