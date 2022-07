Questo fantastico Steam Deck offre un modo conveniente per giocare in TV

Il Steam Deck è un ottimo pezzo di hardware che fanno il passaggio, per non dire altro, Guarda oltre la sua spalla e alza un sopracciglio. Steam Deck può tecnicamente eseguire più giochi e farli sembrare e funzionare meglio di Switch, ma manca di un importante componente hardware che rende Switch magico: la possibilità di passare facilmente dalla modalità portatile alla modalità TV. Lo Steam Deck può farlo, ma richiede dell’hardware aggiuntivo che non è incluso nel pacchetto Steam Deck, ed è qui che entrano in gioco produttori come JSAUX.

Quando lo Steam Deck è stato annunciato, Valve ha offerto un dock opzionale accanto ad esso, ma lo era Indefinitamente ritardato. JSAUX non è l’unico a intervenire per offrire un’alternativa, ma è tra i primi ed è una solida alternativa a qualsiasi prodotto Valve. Abbiamo trascorso un po’ di tempo con l’adattatore multifunzione USB-C 6-in-1 dal nome appropriato e siamo rimasti generalmente colpiti.

Galleria

Il dock è dotato di un cavo USB-C non rimovibile che si collega alla parte superiore del deck quando è appoggiato sul dock. Il dock stesso presenta una porta USB-C aggiuntiva (per sostituire quella a cui non è più possibile accedere nella parte superiore del deck), una porta HDMI 4K 60Hz, tre porte USB-A e una porta Gigabit Ethernet RJ45. Il dispositivo offre anche una ricarica rapida da 100 W e un trasferimento dati da 5 Gbps.

Alla fine, e lo intendo in modo positivo, non c’è molto selciato. È realizzato in robusto metallo e dispone di morbidi cuscinetti per il ponte su cui riposare comodamente. C’è poca paura di graffiare a causa della superficie che cade casualmente sul pavimento o viene raccolta. A differenza di un interruttore con un grande foro, devi far scorrere delicatamente l’interruttore al suo interno, la superficie poggia semplicemente ad angolo e inserisci il cavo USB-C in cima.

Non è necessario modificare le impostazioni della superficie finché non vengono trasmesse alla TV. Basta collegarlo.

In base alla mia esperienza, Steam Deck sapeva esattamente cosa stava succedendo e ha commutato l’uscita video sulla mia TV senza dover regolare alcuna impostazione. Ho collegato una console PlayStation 4 in modalità wireless e ho giocato ad alcuni Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sulla mia TV tramite il mio Steam Deck.

Il cavo USB-C nella parte posteriore è un po’ più lungo di quanto dovrebbe essere.

Il cavo USB-C incluso che si collega alla parte superiore del deck è un po’ lungo e si ripiega dietro il deck un po’ più in là di quanto vorrei. In questo modo non puoi spingere la configurazione troppo vicino al muro o al retro dell’armadio. È una piccola lamentela, ma abbastanza sorprendentemente, è stato così facile accorciarlo per renderlo della lunghezza perfetta. Tutti si siedono sul molo allo stesso modo, quindi non è necessario compensare dimensioni diverse.

L’adattatore multifunzione JSAUX USB-C 6 in 1 è un dispositivo semplice. È fondamentalmente una docking station USB che dispone di utili porte HDMI ed Ethernet. Tecnicamente nulla fa nulla che un dispositivo simile non realizzato con Steam Deck possa fare, ma c’è qualcosa di soddisfacente nel mettere il tuo Steam Deck in un dispositivo appositamente creato per esso che ti consente sia di utilizzare il Deck sulla tua TV, sia di metterlo in mostra sul tuo scaffale .