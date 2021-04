Le persone abbronzate non sciano più, guardano LCI, di Thibault Henneton (Le Monde diplomatique, aprile 2021)

Ferdinand Hodler. – “ Maggia Delta prima dell’alba “(The Maggia Delta Before Sunrise, 1893.

Ascolta lo spettacolo Episodio 14. Intorno al numero di aprile 2021.

Direttore: Yoko. Con Clémence Allézard. Condimento: Martin Delafosse.

Il percorso del mese

Dalle montagne alla Bretagna

Ci fermiamo, riflettiamo … e ricordiamo un paese meraviglioso con Philippe Descamps, giornalista dalle vette: Quando la montagna si libera dallo sci alpino La fermata degli impianti di risalita ha fatto infuriare il cartello delle stazioni di sci alpino, che detta la sua visione delle montagne in Francia. Ma la crisi sanitaria ha anche rivelato l’attrattiva di altri approcci più sostenibili nel contesto del cambiamento climatico. Ravvivata dai confini, l’attrazione per la natura incontaminata invita a una trasformazione delle politiche di utilizzo del suolo.

E così entriamo Il mondo diplomatico di aprile. Sfogliare le 28 pagine di questo numero significa interessarsi al fiasco dei centri di deradicalizzazione in Francia, alle mobilitazioni in corso in Senegal, Cile, Algeria e Russia, alle gioie dell’educazione a distanza …

“Il piacere di imparare” Disuguaglianze tra studenti, abbandono scolastico, deterioramento dell’apprendimento: “ divertente da imparare Non è tra i più evidenti vincitori della crisi sanitaria. Tuttavia, non c’era bisogno di una pandemia per fare questa osservazione …

… e il burnout dei funzionari giapponesi:

Lungi dal cliché dell’agente statale che vive lontano dalle vicissitudini dell’esistenza, gli alti funzionari giapponesi lavorano in condizioni difficili. Privati ​​del sonno e della vita familiare, molti caddero in depressione e abbandonarono i ministeri, provocando una crisi senza precedenti.

Per molto tempo gli europei si sono svegliati dopo mezzanotte. Il sonno ha una storia Andare a letto la sera, dormire tutto d’un fiato, svegliarsi la mattina: cosa potrebbe essere più normale ? Questa sequenza sembra così naturale che la sua interruzione nel cuore della notte è considerata un disturbo. Non è sempre stato così. Per millenni, il sonno umano è stato interrotto da una fase di risveglio notturno. Un tempo per se stessi, annebbiato dai sogni, che ha aperto una porta all’inconscio.

E non solo i contadini che hanno a cuore i loro campi. E il sonno degli agricoltori nel 2021 ? Abbiamo posto la domanda a Maëlle Mariette.

Due mondi contadini che si ignorano Incatenati all’imperativo della resa, individuati per le loro pratiche inquinanti, circondati da seconde case, gli agricoltori convenzionali del Morbihan osservano con sgomento il successo dei loro colleghi che si sono rivolti al biologico, alla vendita diretta, ai cortocircuiti, ecc. Culture diverse coesistono … senza l’emergere di una soluzione globale al modello agricolo dominante.

Archivio mensile

Da Draghi a Gramsci

L’archivio del mese è stato ispirato questo mese dall’articolo molto gramsci – nel senso di Antonio Gramsci, teorico marxista e segretario generale del Partito Comunista Italiano morto nelle carceri fasciste dopo dieci anni di calvizie nel 1937 – che Stefano Palombarini dedica al dramma in tre atti recentemente recitato nella penisola.

Italia, laboratorio politico europeo Quando è diventata una delle principali formazioni politiche in Italia, tre anni fa, la Lega (estrema destra) non aveva parole abbastanza dure contro Bruxelles e le sue politiche di austerità. Tuttavia, a febbraio, è entrata a far parte del governo di Mario Draghi, l’ex presidente della Banca centrale europea. Come spiegare un tale capovolgimento ?

“ Io non mi sento italiano », Sang Giorgio Gaber, figura della scena musicale di protesta italiana citata nell’ultima consegna di Modo di vedere, coordinato da Olivier Pironet (1) : ascoltiamoli.

Così si è imposto l’archivio del mese: un articolo che il sociologo Razmig Keucheyan ha dedicato nel 2012 ai concetti ancora attivi di Antonio Gramsci. Gramsci, un pensiero che è diventato un mondo Intraprendere la battaglia delle idee per allontanare le classi popolari dall’ideologia dominante per conquistare il potere … Frequentemente citate, ma raramente lette e molto spesso abusate, le analisi di Antonio Gramsci stanno vivendo una notevole rinascita.

Omaggio ai canali di notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con Sophie Eustache

Sophie Eustache ha indagato su BFM TV, CNews, LCI, France Info e sui loro antenati, dove troviamo un certo… Silvio Berlusconi.

Mancanza di indagini e risse altopiano, entrate da continue informazioni Con i loro banner a scorrimento, le loro immagini spettacolari e le loro chiacchiere installate sul palco, i canali di notizie 24 ore su 24 hanno colonizzato la nostra immaginazione visiva e mentale. Questi rami, che hanno proliferato negli anni ’90 in nome del pluralismo e “ dovere di informare Trascura le indagini e il rapporto. Ma imprimono il loro ritmo nella vita politica.

