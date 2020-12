Rinviata a lunedì la RTL femminile della seconda Coppa del Mondo di Courchevel – Sport News Magazine

Il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Courchevel di domenica ha portato un cambiamento inaspettato il giorno prima. Il secondo slalom gigante della stazione sciistica francese è stato posticipato di circa 24 ore a lunedì a causa delle cattive condizioni delle piste, l’orario di partenza è alle 10 e alle 13. La lavorazione della pista ha danneggiato così tanto la pista che una gara in queste condizioni era fuori discussione.

Gli assistenti del sentiero non avrebbero rimosso la neve dal sentiero a mano perché era troppo. Mitter: “Ecco perché sono andati con la macchina. E non appena entri con la macchina, corri il rischio di strapparla.” Lo stiriano aveva avvertito di danni alla pista in occasione della riunione dei capitani della squadra il giorno prima. “Alcuni obiettivi sono andati abbastanza bene, ma alcuni sono impraticabili. Non c’è abbastanza umidità sulla neve”, dice ora.

Fondamentalmente la soluzione del lunedì è la migliore. “Preferiamo che ci sia una gara sicura ed equa piuttosto che un sottaceto”, ha detto il direttore di gara austriaco. Mitter non ha visto il pericolo che potrebbero esserci problemi simili lunedì. “Adesso non c’è abbastanza umidità per la gara. Ma puoi gestirlo ora che hai 24 ore per portare l’acqua. La temperatura non è così importante, ma la notte limpida la neve tira. “