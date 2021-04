L’Opera entra nelle Ambasciate di Roma e Parigi

In occasione del lancio di un accordo di cooperazione franco-italiano tra il Théâtre de l’Opéra di Roma e l’Opéra National de Paris, sabato su Rai 5 andrà in onda un concerto d’eccezione registrato tra le Ambasciate dei due Paesi.

Arie d’opera francesi al Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia a Roma, e arie d’opera italiane all’Hôtel de la Rochefoucault-Doudeauville, sede dell’Ambasciata d’Italia a Parigi. Le due Ambasciate diventano attori di una stagione lirica avviata sotto il segno di un accordo di cooperazione culturale e franco-italiana tra il Théâtre de l’Opéra di Roma e l’Opéra National de Paris. Il concerto crossover, registrato nelle sontuose ambientazioni di Palazzo Farnese con i talenti lirici della Fabbrica del Teatro dell’Opéra di Roma e in Francia, all’Hôtel de la Rochefoucault-Doudeauville, con i giovani artisti dell’Académie de the Opéra National de Paris, andrà in onda sabato 10 aprile su Rai 5 alle 18

Scoperta di due gioielli del patrimonio francese e italiano

L’opportunità per il grande pubblico di avere accesso alla cultura in questo particolare periodo e di scoprire due gioielli del patrimonio francese e italiano.

Aprendo le sue porte ai cantanti della Fabbrica del Teatro dell’Opera di Roma, il Palazzo Farnese offre spazi celebri, come la Galleria dei Carracci, lo Scalone d’Onore e il Salon d’Hercules. Ne svela anche altri, inediti, tra cui l’antica cantina e la soffitta.

Concerto all’Ambasciata d’Italia in Francia © Studio Adoro quello che fai!

A Parigi le arie di Donizetti, Rossini, Verdi e Bellini risuonano in una cornice d’eccezione tra il palcoscenico del Teatro Siciliano e nella grande Sala della Musica dell’Ambasciata d’Italia.

Gli accordi di cooperazione tra Francia e Italia sono in costante sviluppo

Questo programma, ideato dall’Ambasciata di Francia in Italia in accordo con l’Ambasciata d’Italia in Francia, il Teatro dell’Opéra di Roma e l’Accademia dell’Opéra National de Paris, conferma la ricchezza dei rapporti culturali che sono sempre esistiti tra l’Italia e Francia.

“Gli accordi di cooperazione tra Francia e Italia sono in costante sviluppo”, ha insistito sull’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset. “In campo lirico, questo accordo è un segno di grande vitalità e rappresenta un legame tra passato e futuro”, Aggiunge.

L’iniziativa vuole essere anche un messaggio di speranza. “E ‘una testimonianza dell’impegno comune di Italia e Francia affinché la cultura riacquisti il ​​suo ruolo di guida nelle nostre società e di forza trainante per il rilancio delle nostre economie”, ritiene l’Ambasciatore d’Italia in Francia, Teresa Castaldo.

Questo progetto segna la prima tappa della collaborazione tra le Accademie di Roma e Parigi per l’anno 2021. Con lo scambio di cantanti e pianisti, nella primavera del 2022 verrà offerto al pubblico di Roma e Parigi un grande concerto congiunto.