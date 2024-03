Le nuove regole sui visti in Australia entreranno in vigore il 23 marzo, ecco cosa devi sapere

Studiare in Australia: il periodo di validità del test temporaneo per il visto post-laurea è ridotto da 3 anni a 1 anno.

In linea con le misure adottate dal Canada e dal Regno Unito, anche l’Australia si sta preparando a inasprire le norme sull’immigrazione relative ai visti per studenti. A partire dal 23 marzo, il requisito del Genuine Temporary Entrant (GTE) per i visti studenteschi sarà sostituito dal requisito del Genuine Temporary Entrant (GS). La decisione, annunciata l'11 dicembre, riguarderà solo le domande di visto presentate dopo il 23 marzo 2024.

La nuova normativa stabilisce che per poter beneficiare di un visto post-laurea temporaneo sarà richiesto un punteggio IELTS di 6,5 invece di 6,0. Il tuo punteggio IELTS passerà da 5,5 a 6,0 per poter beneficiare di un visto per studenti.

“Il periodo di validità del visto temporaneo per test di laurea (TGV) è ridotto da 3 anni a 1 anno. I richiedenti TGV ora devono fornire la prova di aver completato un test di lingua inglese entro un anno immediatamente prima della data di richiesta del visto.” Si legge nella notifica ufficiale.

Inoltre, il governo australiano sta implementando un nuovo Real Student Test per tutti gli studenti internazionali, che sostituirà l’attuale requisito GTE. Inoltre, le domande degli studenti ad alto rischio saranno soggette a controllo.

Inoltre, sono stati aumentati i requisiti finanziari per gli studenti internazionali che richiedono un visto per studenti. I candidati dovranno ora fornire la prova di un risparmio totale di $ 24.505.

“I requisiti GS si concentrano sulla valutazione della reale intenzione dello studente di studiare in Australia, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui le circostanze del richiedente, le prove dei progressi del corso, la storia dell'immigrazione, il rispetto delle condizioni del visto e altre questioni rilevanti.” si legge nel comunicato ufficiale.

Nel 2022, secondo i dati del governo, c'erano 100.009 studenti indiani in Australia. 33.629 studenti indiani si sono recati in Australia nel 2020, 8.950 nel 2021 e 73.808 nel 2019 con visti per studenti.