La Namibia ha dovuto promuovere l’uso sostenibile degli oceani

WALVIS BAY – La Namibia comprende che un oceano sano e sostenibile non solo combatterà il cambiamento climatico, ma contribuirà anche alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare, all’eradicazione della povertà e alla giustizia sociale. Pertanto, la Namibia si sente obbligata a svolgere un ruolo fondamentale nell’uso sostenibile delle risorse marine del paese.

Lo ha affermato il Primo Ministro Sara Cogonjeloa Amadela durante la Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano in corso a Lisbona, in Portogallo. Leader di 120 paesi partecipano alla conferenza nel tentativo di raggiungere un accordo per salvare gli oceani del mondo mentre il cambiamento climatico ha un pesante tributo.

La conferenza si terrà sotto il tema “Spingere l’azione negli oceani sulla base della scienza e dell’innovazione per attuare l’obiettivo 14: valutazione, partenariati e soluzioni”. È iniziato lunedì e finisce venerdì.

Secondo Kuugongelwa-Amadhila, la conferenza offre alle città costiere l’opportunità di beneficiare del valore delle partnership e dell’interconnessione attraverso gli oceani.

Tutti i continenti confinano con almeno un oceano e la Namibia è uno dei 38 stati costieri su 55 del continente africano. Gli oceani svolgono un ruolo indispensabile nelle economie di ciascuno dei nostri paesi. Ha affermato che il modo in cui interagiamo con l’oceano, interagiamo con esso in tutta la sua ambiguità e come potente forza economica, avrà un impatto diretto sui nostri sforzi e sulla capacità di raggiungere gli obiettivi comuni di sviluppo sostenibile sanciti dall’Agenda 2030.

Il primo ministro ha poi chiarito che la Namibia, in quanto membro del gruppo di alto livello per un’economia oceanica sostenibile, non solo sta sostenendo questo per mobilitare un maggiore impegno internazionale e un sostegno orientato all’azione per l’importante focus sull’economia blu, ma anche in ambito domestico.

“La Namibia, quindi, si impegna a implementare tre aree critiche di trasformazione dei documenti in aree come la ricchezza degli oceani, la salute e l’equità degli oceani insieme al trasporto oceanico sostenibile e un approccio preventivo all’estrazione mineraria dei fondali marini, tra gli altri”.

In questo modo, ha spiegato, ridurrà le emissioni di gas serra, proteggerà e ripristinerà gli ecosistemi marini e costieri e ridurrà l’inquinamento degli oceani per promuovere pari opportunità per le persone di beneficiare dell’oceano.

Ha aggiunto che ciò avverrà in concomitanza con la politica di economia blu sostenibile attualmente in fase di finalizzazione, che dovrebbe fornire una base per il coordinamento di tutte le attività di economia blu nei sistemi idrici della Namibia, compresi gli oceani interni e i fiumi.

La conferenza adotterà una dichiarazione che non è vincolante ma può aiutare ad attuare e facilitare la protezione e la conservazione degli oceani e delle loro risorse perché l’ecosistema più grande del mondo non è protetto. Gli oceani coprono circa il 70% della superficie terrestre, forniscono cibo e mezzi di sussistenza a miliardi di persone e ospitano alcuni degli ecosistemi più vivaci del pianeta.

Il Primo Ministro è accompagnato nella sua visita dal Ministro della pesca Derek Clasen e dal CEO Anley Haven. – [email protected]