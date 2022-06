L’ID digitale e l’infrastruttura Know Your Customer (KYC) sono fondamentali per il lancio della valuta digitale, afferma l’FMI

Un’agenzia internazionale sta esortando le banche centrali ad aiutare a rafforzare i sistemi nazionali di identità digitale e facilitare l’attuazione dei requisiti KYC. Il Fondo monetario internazionale (FMI) afferma in uno dei suoi recenti rapporti che l’introduzione della valuta digitale sta gradualmente guadagnando slancio nell’Africa subsahariana, ma che i paesi devono costruire l’infrastruttura digitale e il quadro giuridico necessari per facilitare il processo.

La Nigeria ha introdotto la valuta digitale – e-Naira – nell’ottobre dello scorso anno, mentre le banche centrali in Ghana e Sud Africa stanno conducendo programmi pilota per la valuta digitale della banca centrale (CBDC).

Il Rapporto FMI A dimostrazione del fatto che, sebbene ci siano rischi e benefici derivanti dalla valuta digitale, i paesi che l’hanno implementata o che intendono farlo “dovranno migliorare l’accesso alle infrastrutture digitali come la connettività telefonica o Internet”.

Nel caso della Nigeria, che ha già introdotto una valuta digitale come moneta a corso legale, una maggiore adozione dell’identità digitale e migliori tassi di approvazione KYC sono stati identificati come un modo per raggiungere questo obiettivo. Migliorare l’economia su larga scala, come in un rapporto commissionato da VerifyMe e pubblicato all’inizio di quest’anno. Il paese prevede di farlo Completa la registrazione dell’ID digitale entro il 2025.

Mentre ciò sta accadendo, il fondo informa che anche la Banca centrale della Nigeria e altri paesi che sperimentano o considerano la valuta digitale dovranno mettere in atto i sistemi necessari per gestire i rischi per la privacy dei dati derivanti dalle attività di criminalità informatica.

Sebbene la valuta digitale della banca centrale possa influire negativamente sulla capacità delle banche di prestare in paesi con sistemi finanziari instabili, anche il FMI vede potenziali risultati positivi. “La prima è la promozione L’inclusione finanziaria. Le valute digitali delle banche centrali possono fornire servizi finanziari a persone che in precedenza non avevano conti bancari, soprattutto se progettate per l’uso offline. In aree remote senza accesso a Internet, le transazioni digitali possono essere eseguite a costi ridotti o nulli utilizzando i feature phone”, afferma parte del rapporto.

Secondo il rapporto, la CBDC è, tra le altre cose, più sicura e stabile e può essere utile per i pagamenti assistenziali da governo a persona, oltre a facilitare le rimesse e i pagamenti internazionali, in particolare all’Africa subsahariana che è stata designata dal Fondo monetario internazionale. Essendo l’area più costosa al mondo per ricevere o inviare denaro.

In un articolo simile di Giornata lavorativaIl Vice Governatore incaricato della politica economica presso la Banca Centrale della Nigeria, Kingsley Obiora, ha sottolineato l’importanza dell’identità digitale per il lancio della valuta digitale, aggiungendo che il Paese dovrebbe anche avere un quadro giuridico appropriato e dovrebbe fare un’adeguata consapevolezza dell’importanza del digitale moneta.

A parte Ghana e Sud Africa che eseguono demo di diversi modelli di criptovaluta, sono in corso ricerche sulla loro adozione in Uganda, Kenya, Ruanda, Mauritius, Madagascar, Zimbabwe, Eswatini, Namibia e Zambia.

Su e-Naira, un recente rapporto sull’indice Global CBDC pubblicato da PricewaterhouseCoopers (PwC) e citato da Business Day afferma: “La valuta digitale dovrebbe supportare l’obiettivo del paese di aumentare il livello di inclusione finanziaria dal 64% al 95%. Come parte dell’ecosistema finanziario, il CBN spera di far crescere nuovi casi d’uso per il settore privato per supportare l’adozione del CBDC”.

Argomenti dell’articolo

Africa | Biometrica | Valuta digitale della banca centrale (CBDC) | sicurezza informatica | privacy dei dati | ID digitale | Servizi finanziari | Fondo monetario internazionale | conosci il tuo cliente | Pagamenti | sicurezza sociale