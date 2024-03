Modi in cui la tecnologia sta cambiando la protezione della fauna selvatica in Africa – LNN

In un mondo che cambia sempre più rapidamente, la conservazione della fauna selvatica deve evolversi per tenere il passo. Sebbene gli sforzi sul campo rimangano fondamentali e continueranno a essere la pietra angolare delle misure di protezione, la tecnologia deve essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità per garantire il successo di questi sforzi, ha scritto Peter Knights, CEO di Fondo per l’Africa selvaggia.

Secondo Knights, la tecnologia può amplificare gli sforzi fisici e risparmiare sui costi poiché la pressione umana sulla fauna selvatica aumenta costantemente.

Knights è un campione della fauna selvatica impegnato nella lotta al traffico di animali selvatici e nella promozione della conservazione. Tra gli altri risultati, i suoi sforzi hanno convinto più di 150 compagnie aeree a smettere di far volare uccelli selvatici, ha ridotto le importazioni di uccelli selvatici dagli Stati Uniti da 800.000 a 40.000 e ha promosso riforme legislative in Cina, Singapore e Hong Kong che hanno posto fine alla vendita di ossa di tigre. Corno di rinoceronte e avorio.

La conservazione della fauna selvatica si concentra sempre più sull’uso della tecnologia, un’ancora di salvezza fondamentale per le specie minacciate dal bracconaggio, dalla perdita di habitat, dai conflitti uomo-fauna selvatica e dai cambiamenti climatici, e rappresenta quella che potrebbe essere l’ultima possibilità al mondo per evitare il collasso della biodiversità.

“Con la più grande fauna selvatica rimasta sul pianeta, l’Africa è leader, e dovrebbe continuare a essere leader, nell’adozione di questi nuovi strumenti”, afferma Knights.

Nell’era digitale, il mondo naturale sta affrontando una crisi. Secondo il Indice del pianeta vivente del WWFL’Africa ha perso il 66% della sua fauna selvatica negli ultimi 50 anni. Nello stesso periodo, la televisione è diventata a colori, i computer sono passati dall’essere necessari in intere stanze all’essere messi nelle nostre tasche, Internet ha rivoluzionato l’accesso alle informazioni e ora l’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo automatizzando le attività, migliorando i processi decisionali e introducendo nuove tecnologie. la Nuova efficienza.

“Crediamo di poter cambiare la rotta, combinando l'abilità tecnica con la rivitalizzazione del rapporto che gli africani e tutte le persone hanno con la fauna selvatica. I governi e le organizzazioni ambientaliste di tutto il continente stanno aprendo la strada, adottando misure coraggiose per rafforzare gli sforzi di conservazione e utilizzando nuove tecnologie per aumentare la consapevolezza.

Metodi innovativi per combattere il bracconaggio: droni ed e-bike in pattuglia

Nello Zimbabwe, Specialisti Anti-bracconaggio (ATS) Utilizza un arsenale avanzato di tecnologia per migliorare la protezione dei rinoceronti. Lavorando in Salvare la valle della provinciae sono state utilizzate biciclette elettriche specializzate. Queste biciclette ad alta tecnologia consentono ai ranger di coprire vaste aree senza essere scoperti, comunicando con i bracconieri e arrestandoli. Il funzionamento silenzioso delle biciclette consente un'osservazione discreta del comportamento degli animali, aiutando gli sforzi di conservazione oltre alla lotta al bracconaggio.

Dal cielo sopra, droni dotati di telecamere ad alta risoluzione e immagini termiche consentono ai ranger dell’ATS di localizzare i cacciatori di notte e su terreni difficili, mentre i collari per cani dotati di GPS aiutano a tracciare i cani addestrati durante le missioni di stalking. La pianificazione strategica e l’impiego informato delle risorse sono migliorati attraverso il suo software di mappatura digitale, che fornisce una visione completa delle aree protette, dei siti naturali e dei punti caldi di attività illegali.

Questi progressi tecnologici hanno prodotto risultati impressionanti, aumentando significativamente il tasso di rilevamento dei bracconieri, portando a numerosi arresti. Guardando al futuro, ATS continua a impegnarsi per ampliare i confini dell’innovazione. La loro visione futura prevede l’integrazione di droni dotati di intelligenza artificiale per identificare automaticamente le specie, semplificando ulteriormente le operazioni anti-bracconaggio.

Segugi satellitari: un potente strumento di cattura

IL Collegio sudafricano della fauna selvatica, nella provincia del Limpopo in Sud Africa, è orgogliosa della sua squadra anti-bracconaggio unica ed estremamente efficace: la nostra valorosa unità K9. Questo team di specialisti utilizza una combinazione di tecnologia e cani altamente addestrati che corrono liberi (senza guinzaglio) per rintracciare e catturare i bracconieri. I collari GPS appositamente progettati indossati dai cani consentono ai ranger di monitorare i loro movimenti in tempo reale mentre inseguono i bracconieri sul terreno. L'unità lavora in stretto coordinamento con gli aerei sportivi leggeri Savannah del Wildlife College e con gli elicotteri di SANParks, fornendo supporto aereo e consentendo ai ranger di monitorare i progressi dei cani e arrestare i bracconieri.

“L'efficacia dell'unità K9 parla da sola. Con un tasso di successo del 60-80% nei cani che contattano i bracconieri, questo approccio innovativo ridurrà significativamente l'attività di bracconaggio nelle aree protette. Guardando al futuro, il Wildlife College sta esplorando modi per migliorare ulteriormente capacità dei suoi partner cinofili offrendo anche addestramento di cani in tutta la regione dell'Africa meridionale.

“Dotare questi cani da localizzazione libera di telecamere in miniatura e di tecnologia di firma termica, ad esempio, può fornire una preziosa consapevolezza della situazione e migliorare l'efficacia complessiva della missione”, afferma Knights.

Oltre la lotta al bracconaggio: proteggere le specie e gli habitat

La tecnologia svolge un ruolo cruciale in vari aspetti della conservazione della fauna selvatica oltre alla lotta al bracconaggio. Società per la conservazione della fauna selvatica (WCS) In Nigeria, le trappole fotografiche automatizzate vengono utilizzate per acquisire informazioni importanti sulle popolazioni e sul comportamento della fauna selvatica. Queste sentinelle silenziose hanno recentemente catturato le prime foto dei cuccioli di gorilla di Cross River da decenni, una specie di cui ne sono rimasti meno di 300.

Inoltre, i collari GPS/satellitari attaccati agli elefanti forniscono dati di tracciamento in tempo reale, consentendo ai ranger di monitorare i loro movimenti, prevenire potenziali conflitti con gli insediamenti umani e identificare importanti rotte migratorie, mentre il software di conservazione intelligente da loro utilizzato si è dimostrato un inestimabile valore attrezzo. . Questo programma semplifica la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle attività illegali all’interno delle aree protette, consentendo decisioni più informate e una migliore allocazione delle risorse, aiutando gli ambientalisti a gestire e proteggere la fauna selvatica e i luoghi selvaggi.

Garantire il futuro: espandere le soluzioni tecnologiche

Parchi nazionali sudafricani (SANParks) Presenta un altro metodo innovativo di salvataggio: il sistema di telecamere ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Questa tecnologia identifica e registra automaticamente le targhe dei veicoli che entrano ed escono dal parco, aiutando a controllare i movimenti illegali all'interno dei suoi confini. Sandra Snelling, responsabile del monitoraggio delle operazioni presso il Kruger National Park (KNP), riferisce che il sistema ANPR è uno dei fattori che contribuiscono all'attuale declino del bracconaggio di rinoceronti nel KNP e ha migliorato la sicurezza dei turisti scoraggiando l'attività criminale e persino aiutando a localizzare i veicoli scomparsi . Guardando al futuro, SANParks prevede di espandere il sistema ANPR per coprire una porzione più ampia del parco, per amplificare gli impatti e consolidare ulteriormente il proprio impegno nei confronti dei progressi tecnologici nella conservazione ambientale.

Utilizzo delle tecnologie digitali per la sensibilizzazione

“Noi di Wild Africa Fund abbiamo abbracciato anche il potenziale della tecnologia. Dalla trasmissione tramite Showmax, alla campagna di cartelloni digitali implementata in tutto il continente in collaborazione con Alliance Media, alle nostre comunicazioni sui social media, le tecnologie saranno sempre più sfruttate per aumentare La scala della conservazione ambientale. Questo approccio sta già mostrando progressi!

“In Nigeria, un sondaggio esterno condotto su 1.000 persone provenienti da otto stati ha mostrato che l'86% ha affermato di ricordare la nostra campagna e il 31% ha affermato di aver smesso di consumare carne selvatica illegale. La nostra speranza è di vedere questo tipo di impatto e compassione per l'ambiente in tutto il continente. .

la sfida più grande

Knights scrive che forse la domanda più grande riguardo alla tecnologia è: può aiutare a ridurre la disuguaglianza e migliorare la vita di coloro che si trovano nella fascia più bassa della scala?

“Sappiamo tutti che hanno creato miliardari e posti di lavoro ben retribuiti nel settore tecnologico, ma in che modo i nostri dispositivi salva-lavoro aiutano a creare posti di lavoro stabili nel resto dell’economia, soprattutto nelle aree sensibili dal punto di vista ambientale dove sono maggiormente necessari?”

Oltre la tecnologia

“Mentre celebriamo i suoi risultati, dobbiamo ricordare che la tecnologia è uno strumento e che il vero potere di proteggere il nostro pianeta risiede nelle nostre mani collettive – l’umanità – e in molti casi nelle nostre decisioni politiche e nelle scelte dei consumatori.

“La necessità è urgente perché stiamo perdendo specie che esistono da migliaia di anni e minacciando gli ecosistemi che costituiscono le fondamenta della vita umana”, afferma Knights. “Immaginiamo un futuro diverso, un futuro in cui le persone e la fauna selvatica vivono e prosperano insieme”. , e dove utilizziamo il meglio della nostra umanità e tecnologia per creare, connettere e conservare.” “.