Elezioni in Senegal: gli elettori scelgono un nuovo presidente dopo una crisi politica

Scritto da Thomas Nnadi a Ndiaganyaw e Natasha Botti a Londra

notizie della BBC

24 marzo 2024, 00:06 GMT Aggiornato 2 ore fa

Commenta la foto, Sette milioni di persone, alcune delle quali in fila qui a Ndiaganyaw, hanno diritto di voto

Gli elettori in Senegal hanno iniziato a votare per eleggere un nuovo presidente in elezioni rinviate dopo settimane di disordini politici.

In tutto il paese si sono viste lunghe file di elettori che si accalcavano per scegliere tra 17 candidati presidenziali.

Dopo aver espresso il suo voto, il presidente uscente Macky Sall ha messo in guardia i candidati dal fare pretese premature di vittoria.

Le elezioni avrebbero dovuto tenersi il mese scorso, ma Sall le ha rinviate, scatenando sanguinose proteste dell’opposizione e una crisi democratica.

Sette milioni di persone hanno diritto di voto nel paese dell’Africa occidentale a maggioranza musulmana, che fino ad allora era stato elogiato come un bastione della democrazia nella regione.

I seggi elettorali sono ora chiusi dopo una giornata di voto in gran parte tranquilla con la maggior parte delle persone che tornano a casa per prepararsi alla rottura del digiuno, che avviene al tramonto durante il Ramadan.

Tra i contendenti per la carica più alta in Senegal c'è il candidato della coalizione al potere BBY, l'ex primo ministro Amadou Ba (62 anni). Dopo aver votato nella capitale Dakar, si è detto “molto fiducioso” di vincere il primo turno delle elezioni.

Il suo principale rivale, Basserou Diomaye Faye, ha espresso una fiducia simile dopo aver votato con le sue due mogli nella sua città natale di Ndiaganyaw, a circa 100 chilometri da Dakar.

Il 44enne è stato rilasciato dal carcere solo 10 giorni fa, dopo essere stato detenuto dall’aprile 2023 con l’accusa di ribellione, che secondo lui era politicamente motivata.

Anche il suo alleato, il leader dell'opposizione Ousman Sonko, è stato rilasciato dal carcere dopo un'amnistia volta a calmare le tensioni. Ha votato nella sua roccaforte meridionale di Ziguinchor, dicendo che si aspettavano una “vittoria impressionante”.

Quest'uomo è molto popolare tra i giovani e non gli è permesso di candidarsi a causa di una serie di accuse che, a suo dire, sono inventate. Lui e il suo ormai defunto partito Pastif sostengono il signor Fay.

Un’elettore di 25 anni a Ndiaganyaw, che ha fornito solo il suo nome, Mbesene, ha detto alla BBC: “Queste elezioni sono elezioni giovanili. Se ne avessi una [piece of] Consiglio agli altri giovani, venite a votare. Questo è l’unico modo in cui possiamo aiutare noi stessi”.

Nello stesso seggio elettorale, Dejan Guy, 84 anni, che camminava aiutandosi con un bastone, ha dichiarato: “Sono venuto a votare perché oggi è un giorno importante per la nostra nazione. C'è molto in gioco e questo è perché dovremmo preoccuparci”.

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser Spiegazione video, Elezioni in Senegal: un voto chiave in uno dei Paesi più stabili dell'Africa

Ci sono state lamentele da un seggio elettorale nella città di Kour Massar, a circa 20 chilometri a nord-est di Dakar, secondo cui alcune persone non potevano votare perché avevano vecchie carte d'identità, anche se i loro nomi erano sulla lista degli elettori. Le nuove carte indicano che Keur Massa è ora una propria area di voto e non fa parte di Pikine come lo era fino al 2021.

La squadra della BBC a Kor Masar ha detto che la polizia militare è stata schierata mentre la tensione aumentava fuori dal seggio elettorale in una scuola della città. La Commissione elettorale ha ora detto che cercherà di risolvere la situazione.

Venerdì, l'ex presidente Abdoulaye Wade e il suo partito PDS hanno espresso il loro sostegno a Fay, dopo che suo figlio Karim Wade è stato costretto a ritirarsi a causa della sua doppia cittadinanza franco-senegalese.

Per la prima volta in più di dieci anni, una candidata partecipa alla gara. Anta Babakar Nujoom, 40 anni, guida il Partito del Congresso per il Cambiamento e la Riforma.

I risultati dovrebbero essere pubblicati entro pochi giorni ed è probabile che si terrà un secondo turno a causa dell'elevato numero di concorrenti. Un candidato ha bisogno di più del 50% dei voti per essere dichiarato vincitore.

Il mondo starà a guardare se il processo elettorale porterà al ripristino della reputazione ormai danneggiata del Senegal.

“Non ho fatto nulla di male”, ha detto, aggiungendo che la decisione di rinviare il voto non è stata presa unilateralmente, ma piuttosto a causa delle preoccupazioni elettorali sollevate dai membri del parlamento.

“Tutte le azioni intraprese rientravano nel quadro della legge e dei regolamenti”.