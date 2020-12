L’astronomica Maya Hazeem rivela le previsioni degli oroscopi del venerdì

Speciale

La luna continua fino a venerdì con il segno (il toro terroso) e rimaniamo sotto l’influenza dell’ombra della luna toro, che stimola un senso di felicità con uno stato d’animo stabile e una tendenza al benessere e al relax..il pensiero riguarda gli aspetti materiali più che altro .. i sentimenti sono ricchi e profondi che richiedono delizie sensuali .. eccelliamo. Provocando gli altri a far uscire la loro ostilità … il tempo è adatto per azioni che richiedono impegno e pazienza … il sentimento dell’ego è alto con la luna in Toro ..

La luna ha lo status di (Aldebaran). Aldebaran è considerato l’opposto dei lampadari come uno stato miserabile che non è adatto a nient’altro che inimicizia e problemi. È preferibile posticipare la cosa importante e fatale durante la presenza della luna in essa .. Il bambino e la sua luna è lo stesso di Aldebaran. Il maschio non ama gli inganni e le iniziate.

Un angolo positivo di 60 ° tra Nettuno e la Luna .. Apporta benefici agli aspetti tecnici e di viaggio e ci dà elevate competenze oltre a stimolare una sensazione di sicurezza e felicità e porta rassicurazione e tranquillità .. Colpisce le costellazioni in questo ordine: Pesci, Cancro, Toro, Scorpione, Capricorno, Gemelli, Bilancia, Vergine, Sagittario Acquario Leone Ariete.

Previsioni dell’oroscopo

Gravidanza

Questa giornata non ti promette molto .. Siccome a livello personale sembri irascibile e pronto a qualsiasi discussione e discussione con gli altri, quindi sembri provocatorio .. senti che i tuoi nervi sono tesi e tendono ad essere scrutati..attenti alle spese aggiuntive e non trascurare le tue condizioni di salute..il tuo umore è al 65% .. emozione: sii di più Testardaggine e non puoi andare oltre te stesso, quindi è consigliabile rimandare qualsiasi questione o argomento importante. Il miglior partner durante la tua giornata è Sagittario, Gemelli, Bilancia, Ariete, Acquario, Leone, Scorpione e Capricorno.

il Toro

Un altro giorno positivo, le tue possibilità sono le migliori tra le costellazioni .. la luna continua con te e ti dà una presenza notevole .. le tue possibilità aumentano durante il giorno con buone caratteristiche di essere te e il più fortunato e le tue opportunità finanziarie sono garantite..Un momento adatto per dedicarti alla tua situazione personale e puoi pensare a un cambiamento .. il tuo umore è 90 % .. Passione: l’astronomia ti dà in questo giorno grandi fortune in materia di amore, legame e consolidamento di una relazione .. e il miglior partner durante la tua giornata è Scorpione, Vergine, Pesci, Toro, Capricorno, Cancro, Leone e Sagittario.

Gemelli

Vivi in ​​questo giorno in un difficile stato psicologico ed emotivo, dove aumentano le preoccupazioni e le sensazioni di rimpianto e tristezza .. Sei più isolato, rivivi vecchi eventi e senti una mancanza di fiducia in te stesso .. Presta attenzione anche alla salute e alle perdite .. Tendi a simpatizzare con altri deboli .. Il tuo umore è al 60% .. Emozione: In generale, le tue fortune sono influenzate dal tuo stato psicologico … potresti non fidarti di nulla e perderti nei dettagli o esagerare nelle piccole cose … e il miglior partner durante la tua giornata è Leone, Bilancia, Ariete, Pesci, Sagittario, Gemelli, Acquario e Toro.

cancro

Un ottimo giorno per la felicità, la liberazione e le belle sorprese, pratichi attività sociale e ricevi supporto da amici e persone vicine .. Le tue fortune sono meravigliose e non ti sentirai limitato .. Riceverai buoni guadagni e benefici materiali .. Senti di essere al centro dell’attenzione, specialmente dal sesso opposto .. Il tuo umore è dell’85% … Emozione : Le cose stanno andando a tuo favore e di tuo gradimento .. sembrano più realistiche e c’è una seria opportunità per i single in questi giorni .. e il miglior partner durante la tua giornata Capricorno, Pesci, Ariete, Sagittario, Cancro, Scorpione, Toro e Vergine.

il Leone

In generale, le tue possibilità sono moderate, ma non sono le migliori. Per quanto riguarda le cose positive, è che beneficerai temporaneamente di rapide opportunità finanziarie .. D’altra parte, potresti non essere soddisfatto degli sviluppi riguardanti il ​​lavoro .. Personalmente cerca di non offendere i tuoi sospetti sugli altri, perché sei amato in questo periodo e il tuo stato è preservato .. Il tuo umore è del 70% .. Emozione: la situazione emotiva sta migliorando, anche se non è male, ma non esattamente come vuoi .. La cosa più importante è essere ottimisti e cercare di ridurre il tuo amore per il controllo .. e il miglior partner durante la tua giornata è Ariete, Leone, Gemelli, Bilancia, Acquario, Sagittario, Scorpione e Capricorno.

Vergine

Hai un giorno per rinnovare il tuo fortunato alleato .. ti senti più stabile nelle tue vicende personali, soprattutto in termini di denaro e lavoro, e potresti ricevere buone notizie e comunicazioni importanti da lontano .. sei sopraffatto da un sentimento positivo e ti aspetti il ​​meglio per il tuo futuro professionale e personale .. Il tempo è giusto per te per programmare un viaggio o un’attività di svago .. Il tuo umore è 85 % .. emozione: beneficerai delle caratteristiche della luna in materia di stabilità e potresti incontrare una persona cara o comunicare di più e fare sviluppi che ti danno felicità .. e il miglior partner durante la tua giornata è Scorpione, Capricorno, Pesci, Toro, Vergine, Cancro, Bilancia e Gemelli.

Equilibrio

La situazione astronomica è l’opposto di te in questo giorno … potresti perdere il controllo sul corso delle cose ed essere unito, e le tue tendenze personali non ti assomigliano … devi prestare molta attenzione alla salute e commettere errori a causa della tua distrazione e pensiero distratto … la cosa buona è che ottieni un guadagno materiale … il tuo umore è del 65%. Emozione: la situazione va bene … controlla te stesso e i tuoi nervi e non ribellarti per il minimo motivo. Sii consapevole della tua franchezza esagerata e offensiva .. e il miglior partner durante la tua giornata è Ariete, Sagittario, Gemelli, Bilancia, Acquario, Cancro, Leone e Pesci.

Lo scorpione

Il tuo appuntamento con una giornata importante e utile … sei socialmente attivo e ti senti felice, soprattutto dagli aspetti emotivi, e raggiungi l’armonia con l’ambiente circostante al lavoro … mostri flessibilità nella discussione, a differenza della tua abitudine … tendi a trattare diplomaticamente e hai opportunità finanziarie … potresti trovare concorrenza quindi cerca di evitare qualsiasi confronto … il tuo umore è all’80% .. l’emozione: la tua giornata è adatta al rinnovamento e rompere la routine e la tua attrattiva è alta fondamentalmente le tue possibilità sono buone e sei interessato agli aspetti dei sentimenti .. e il miglior partner durante la tua giornata è Capricorno, Pesci, Toro, Vergine, Scorpione, Cancro, Bilancia e Gravidanza.

l’arco

Una giornata faticosa in cui sei fisicamente stanco e sembra che non finirai di portare a termine le responsabilità e le azioni .. Spesso il tuo tempo è breve e non ti basterà tutto tranne che ti senti rassicurato e ottimista e il tuo istinto è positivo .. D’altra parte, ti consiglio di ridurre le tue spese, soprattutto acquisti sconsiderati e fare attenzione alla salute .. il tuo umore è del 65% ..L’emozione: la situazione è stabile e positiva e trovi un chiaro interesse dall’altra parte, ma devi scambiare lo stesso interesse .. e alleviare il tuo amore per te stesso .. e il miglior partner durante la tua giornata è Sagittario, Gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Bilancia, Toro e Cancro.

Capricorno

Una bella e piacevole giornata che trascorri felicemente e ne tragga vantaggio finanziario. Personalmente, sei ottimista, raggiungi l’armonia con l’ambiente circostante e le tue relazioni sociali, trovi miglioramenti finanziari e puoi fare affidamento sulla fortuna .. Puoi prendere iniziative di successo e apparire audace .. Amato e la tua parola è ascoltata e gode di grande attrattiva .. Il tuo umore è dell’85%. Emozione: durante il giorno si formano buoni angoli, il che è qualcosa a tuo favore, soprattutto in aspetti come stabilità, senso di sicurezza emotiva, sviluppi nuovi e positivi … e il miglior partner durante la tua giornata: Vergine, Pesci, Capricorno, Leone, Toro, Cancro, Scorpione e Sagittario.

Acquario

La tua giornata porta un po ‘di fatica e di pressioni .. Potresti sembrare una persona esitante che non è in grado di decidere qualcosa, e la maggior parte delle preoccupazioni provengono dagli aspetti familiari, come un problema temporaneo e per quanto riguarda la proprietà personale .. Sembri molto lunatico e volatile e hai bisogno di consigli e devi stare attento alle questioni di denaro e anche l’acquisto è salutare .. % .. Emozione: potresti non essere ottimista e tendenzialmente passivo e passare un momento difficile, non preoccuparti. Le fortune torneranno presto a te .. Il miglior partner durante la tua giornata è Bilancia, Ariete, Sagittario, Gemelli, Acquario, Leone, Capricorno e Vergine.

Balena

Davanti a te c’è un giorno ideale e speciale in cui le fortune ti aiuteranno a causa della condizione astronomica che ti si addice..sembri una persona molto ottimista e i tuoi pensieri sono positivi .. vai verso la vita e svolgi attività sociali..fai viaggi ravvicinati o viaggi non lontano .. sei preoccupato per le questioni legate all’ambiente circostante..il tuo umore è dell’85%. Emozione: possono sorgere nuovi sviluppi riguardo al tuo futuro emotivo, e il tempo è adatto per ogni nuovo e positivo in questo giorno, specialmente per il lungo termine … e il miglior partner durante la tua giornata è la Vergine, i Pesci, lo Scorpione, il Toro, il Cancro, il Capricorno, l’Acquario e il Leone.