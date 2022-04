L’Asian Lines Development Forum 2022 si terrà a Da Nang

16E il L’Asian Lines Development Forum 2022 si terrà dal 4 al 9 giugno a Da Nang (Centrale), sponsorizzato da Informa Routes, Da Nang Municipal People’s Committee e Duy Anh Joint Stock Company – IPP Travel Retail.





Golden Bridge, un noto sito turistico nel centro di Da Nang . Foto: VNA / CVN



L’informazione è stata riportata dal Comitato popolare municipale di Da Nang durante una conferenza stampa il 2 aprile.

16E il Forum sullo sviluppo delle compagnie aeree asiatiche 2022 Ha attirato più di 500 delegati di compagnie aeree da Asia, Europa, Medio Oriente e Nord America; Aeroporti e operatori aeroportuali, nonché fornitori di servizi aerei e agenzie di viaggio in Asia e nel mondo.



Intervenendo alla conferenza stampa, Thomas Atkinson, Senior Director of Business Development presso Informa Routes, Manchester, Regno Unito, ha affermato che questo forum a Da Nang sarà l’unico evento a sviluppare la rotta verso l’Asia, poiché svolgerà un ruolo importante nel ripristino e ricostruire i servizi aeronautici globali.

In precedenza, l’11 ottobre 2021 a Milano, in Italia, nell’ambito del World Forum for Road Development (Global Roads), Da Nang era stata annunciata come la città ospitante dell’Asian Road Development Forum 2022 (Roads of Asia), segnando un passo importante per la ripresa dell’aviazione e del turismo.

Nell’ambito del forum si terranno nove attività, tra cui Asia Tourism and Aviation 2022 con la partecipazione di 600 delegati di 110 compagnie aeree internazionali, 200 aeroporti e 30 agenzie di viaggio; Incontro tra partner su Rotte Asia 2022; Forum “Dà Nang: una possibile destinazione in Asia”; Numerosi incontri e seminari sul rilancio dell’aviazione in Asia…



VNA/CVN