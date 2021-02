La versatilità dei telefoni per elicotteri da abitare da Marte

In caso di successo, l’innovazione sarebbe il primo elicottero a volare su un altro pianeta, portando al “momento extraterrestre dei fratelli Wright”, ha detto Thomas Zurbuchen, co-direttore del Science Mission Directorate della NASA.

La navicella spaziale è atterrata in sicurezza su Marte giovedì dopo il decollo dalla Terra il 30 luglio. Perseverance ha già inviato una serie impressionante di foto per dimostrare che è sicuro e pronto per passare attraverso la fase di “uscita” prima di iniziare il suo viaggio attraverso la superficie.

Ora, il team della missione l’ha sentito per la prima volta direttamente dall’elicottero, e questa è una buona notizia.

La creatività è ora posta sotto il rover e ancorata alla tenacia. Il rover ha le dimensioni di un SUV e l’elicottero pesa solo circa 4 libbre.

L’elicottero è entrato in contatto con la casa tramite il rover inviando i dati tramite il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, che opera come un relè di comunicazione tra Marte e la Terra e orbita attorno al Pianeta Rosso dal 2006.

La creatività è comoda e non lascia il rover presto per un volo di prova. L’elicottero rimarrà caldo con il rover per 30-60 giorni.

“La creatività, l’elicottero Marte che sto trasportando, funziona come previsto. Attualmente lo sto caricando, ma una volta installato, si baserà solo sui pannelli solari. Se sopravvive a notti marziane molto fredde, il team lo farà prova a volare. “ twittare Dall’account perseveranza su Twitter.

“Ci sono due grandi elementi che stiamo cercando nei dati: lo stato di carica delle batterie Ingenuity più la garanzia che la stazione base funzioni come previsto, il che fa sì che i dispositivi di riscaldamento vengano spenti e accesi per mantenere l’elettronica del velivolo in un intervallo previsto “, ha dichiarato in una dichiarazione Tim Cannham, Comandante delle operazioni su elicotteri su Marte.

“Entrambi sembrano funzionare alla grande. Con questo rapporto positivo, andremo avanti con la ricarica (sabato) delle batterie dell’elicottero”.

La creatività ha bisogno di accendersi e immagazzinare energia per essere in grado di riscaldarsi e mantenere altre funzioni vitali durante le fredde notti di Marte una volta che l’elicottero si è depositato sulla superficie del Pianeta Rosso. Dopodiché, la creatività sarà da sola.

E dovrà resistere anche nelle notti in cui le temperature possono scendere fino a meno 130 gradi Fahrenheit. Dato che Elton John è famoso per aver cantato in “Rocket Man”, Mars è davvero fico da morire.

Il mantenimento della funzionalità e della buona salute della batteria sarà fondamentale se l’elicottero deve sopravvivere al clima gelido marziano prima di tentare successivamente qualsiasi volo di prova. Sono previsti un totale di cinque voli di prova nel corso di 31 giorni una volta che il rover trova il giusto “eliporto”, o un bel punto piatto, per depositare la creatività.

Finché la creatività è legata alla perseveranza, un elicottero può aumentare le sue batterie. L’elicottero ha sei batterie agli ioni di litio. Una volta separate dal rover, queste batterie verranno caricate dai pannelli solari dell’elicottero.

Il volo inaugurale di Ingenuity sarà breve, a soli 20 secondi da terra. Ma sarà un momento storico. Proprio come il primo rover su Marte, Sojourner, la creatività è una dimostrazione tecnologica, un esperimento. Dimostrare che questo concetto può avere successo potrebbe portare allo sviluppo di elicotteri che potrebbero servire come esploratori sia per i rover che per le missioni umane su Marte in futuro.

Se il primo volo avrà successo, “sarà raggiunto più del 90% degli obiettivi del progetto”, secondo la NASA.

I voli successivi possono durare più a lungo e testare più capacità dell’elicottero. Contiene due fotocamere in grado di fornire foto aeree. Perseverance addestrerà anche le sue telecamere a innovare per catturare le immagini ei suoni, incluso il video, di questi voli storici.

“Siamo in un territorio inesplorato, ma questa squadra ci è abituata”, ha detto in un comunicato MiMi Aung, Ingenuity Mars Helicopter Project Manager di JPL. “Quasi tutti gli insegnanti da qui alla fine del nostro programma di volantini saranno i primi e tutti dovranno riuscire per poter passare alla fase successiva. Ci godremo questa buona notizia per ora, ma poi devo tornare al lavoro. “