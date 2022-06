I fisici si chiedono se il bosone di Higgs sia ermafrodito

Gli eventi accaduti sulla creazione del bosone di Higgs dalle collisioni tra protoni all’acceleratore di particelle CERN LHC, vicino a Ginevra (Svizzera). CERN

Perché i fisici stanno ancora lavorando duramente su una particella scoperta quasi dieci anni fa? In effetti, hanno riattivato le collisioni contro l’acceleratore LHC dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) vicino a Ginevra, per produrre una copiosa quantità del famoso bosone di Higgs, L’anello mancante nella fisica è stato scoperto il 4 luglio 2012. La maggior quantità di dati sarà registrata nei prossimi due anni Li raccogliamo dal 2011. “Non perseguiamo questa ricerca per inerzia. Ci sono ancora alcune cose interessanti da scoprire con l’Higgs”, Uno dei due esperimenti che hanno portato alla scoperta di Higgs, avverte Yves Sirois, ricercatore del CNRS al CMS.

Se il periodo precedente era simile al prêt-à-porter, con la produzione in serie di Higgs, ora è un luogo di haute couture. I ricercatori vogliono sapere tutto sull’ultima cattura. Come viene prodotto? Come sparisci? Con chi interagisci?

E se poi trovano alcune incongruenze tra i loro risultati sperimentali e teorici, avranno forti indicazioni che il modello che ha funzionato così bene finora deve essere perfezionato… Prevedi l’esistenza del bosone di Higgs. “Poiché questo bosone è intrinsecamente sensibile a ogni nuova particella, può registrare anomalie nel suo comportamento a causa dell’interferenza con altre particelle massicce non ancora scoperte”.Guido Tonelli, ex portavoce e autore di CMS origine (Donod, 256 pagine, € 19,90). Se Higgs dovesse deragliare, sarebbe la prova che c’è anche un giocatore più grande di lui, ma rimane invisibile.

Questa recensione dettagliata non è l’unica motivazione. Le maggiori aberrazioni o aberrazioni finora identificate in altri esperimenti, e in attesa di conferma, hanno un legame molto forte con le proprietà del bosone di Higgs. Una migliore conoscenza di quest’ultimo, a sua volta, aiuterà a spiegare queste deviazioni negli omologhi dei bosoni.

Spaccatura di stringhe

C’è ancora più magia. Il bosone di Higgs è ermafrodito?chiede avidamente Yves Sirois. In altre parole, puoi riprodurti per produrre due bambini identici? “Il modello standard lo vieta. Non abbiamo mai visto una particella interagire con se stessa. Quindi questa sarebbe la prima volta”.osserva Christoph Grojgen, fisico del DESY, un centro di ricerca sulla fisica delle particelle e sulla radiazione di sincrotrone con sede in Germania.

