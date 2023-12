La spesa dell’UE in ricerca e sviluppo raggiungerà i 352 miliardi di euro nel 2022 Eurostat » FINCHANNEL

Nel 2022, l’UE ha speso 352 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, il 6,34% in più rispetto all’anno precedente (331 miliardi di euro) e il 48,52% in più rispetto al 2012 (237 miliardi di euro).

Se si esamina l’intensità della ricerca e sviluppo, ovvero la spesa in ricerca e sviluppo come percentuale del PIL, i dati mostrano un leggero calo dal 2,27% nel 2021 al 2,22% nel 2022.

Tra i membri dell’UE, 4 paesi hanno registrato un’intensità di ricerca e sviluppo superiore al 3% nel 2022. L’intensità di ricerca e sviluppo più elevata è stata registrata in Belgio (3,44%), seguito da Svezia (3,40%), Austria (3,20%) e Germania (3,13%). .

Al contrario, 8 paesi dell’UE hanno segnalato un’intensità di R&S inferiore all’1%: Romania (0,46%), Malta (0,65%), Lettonia (0,75%), Cipro e Bulgaria (entrambi 0,77%) hanno registrato le percentuali più basse, seguite da Irlanda e Slovacchia. E l’Italia. Lussemburgo con azioni prossime all’1%.

Tra il 2012 e il 2022, l’intensità di ricerca e sviluppo dell’UE è aumentata di 0,14 punti percentuali. Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Belgio (1,16 punti percentuali), Grecia (0,77 punti percentuali) e Croazia (0,69 punti percentuali).

Al contrario, l’intensità della ricerca e sviluppo è diminuita in 8 paesi. L’Irlanda ha registrato un calo di -0,6 pb, seguita da Finlandia (-0,45 pb), Estonia (-0,35 pb), Slovenia (-0,30 pb), Lussemburgo (-0,23 pb), Danimarca (-0,22 pb) e Malta ( -0,15 punti percentuali). r) e Francia (-0,13 r).

Settore imprenditoriale: 66% della spesa in ricerca e sviluppo

Il settore dei progetti commerciali ha continuato a rappresentare la quota maggiore della spesa in ricerca e sviluppo. Nel 2022, questo importo rappresentava il 66% della spesa dell’UE in ricerca e sviluppo, per un totale di 233 miliardi di euro. Segue il settore dell’istruzione superiore (22%; 76 miliardi di euro), il settore governativo (11%; 37 miliardi di euro) e il settore privato non profit (1%; 5 miliardi di euro).

Questa informazione proviene dai dati provvisori sulla spesa in ricerca e sviluppo pubblicati da Eurostat. L’articolo presenta alcuni dei risultati dell’articolo più dettagliato di Stats Explainer.