DeSantis dice che Newsom si sta “chiaramente preparando” a candidarsi alla presidenza dopo il dibattito su Hannity.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato sabato che il governatore della California Gavin Newsom, con il quale ha avuto un acceso dibattito su Hannity questa settimana, si sta “chiaramente preparando” a candidarsi alla presidenza, nonostante le smentite del suo rivale democratico.

DeSantis era a Sioux City, Iowa, e ha preso di mira quelle che ha descritto come politiche “fallite” nello stato liberale della California, come ha fatto nel dibattito televisivo tra lui e Newsom giovedì sera.

“Sono le politiche. Sono le politiche che spingono le persone fuori. Questa è in definitiva la scelta del paese: abbracceremo la libertà come in Florida o abbracceremo il fallimento? Le stesse politiche che hanno fallito in Illinois e California”. Ha detto che New York improvvisamente non se la caverebbe bene a livello nazionale.

NEWSOM, DESANTIS Si infiamma la polemica sulle politiche fiscali e sul coronavirus

“Quello che hanno fatto in California è una cartina di tornasole per quello che penso che i democratici vogliano fare a livello nazionale”, ha detto, prima di speculare su chi sarebbe un potenziale presidente sotto di lui.

“Forse questo è un [President] Biden per un secondo mandato. Forse questo [Vice-President] “Harris, potrebbe essere Newsom,” disse, “si sta chiaramente preparando a entrare. Penso che l’America abbia visto, però, che quello che sta vendendo non è qualcosa di molto appetitoso.”

L’editorialista liberale elogia il “patriota” Newsom per la “campagna ombra” e critica i democratici per aver sostenuto Biden

Newsom è stato oggetto di significative speculazioni sulla sua corsa presidenziale, ma ha ripetutamente negato che si stia preparando a candidarsi alla Casa Bianca. Nel frattempo, DeSantis è in corsa per la nomination repubblicana nel 2024, anche se i sondaggi lo mostrano significativamente indietro rispetto all’ex presidente Donald Trump.

Newsom ha preso una martellata da DeSantis per la sua posizione nei sondaggi nel dibattito di giovedì sera.

“Ci sono profonde differenze stasera e non vedo l’ora di affrontarle”, ha detto, “ma una cosa che abbiamo in comune è che nessuno di noi sarà il candidato del nostro partito nel 2024”.

DeSantis in seguito accusò Newsom di voler candidarsi alla presidenza, dicendo: “Non lo ammetterebbe”.