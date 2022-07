Il falso avvocato di Mamelodi impressiona Mzansi

Il finto avvocato di Mamelodi che ha lavorato per due anni si guadagna il rispetto di Mzansi

Un falso avvocato Mamelodi che ha lavorato per due anni si è guadagnato il rispetto online in Sud Africa per aver imbrogliato il sistema.

In un tipico caso realistico del film di Leonardo DiCaprio del 2022 Prendimi se ci riesci, il principe Dlamini di Tsakane a Mamelodi, Pretoria, è riuscito a sfuggire al regime sudafricano per due anni interi ed è stato arrestato solo la scorsa settimana. La polizia lo ha arrestato l’8 luglio 2022 con l’accusa di Impersonare un avvocato.

secondo Rapporto della Questura di Mamelodi EstDlamini è un avvocato fittizio che rappresenta i clienti a Mamelodi e in altre aree di Pretoria. Ha rappresentato più di 200 persone in tribunale e ha vinto 63 di quei casi anche se non ha mai messo piede alla facoltà di giurisprudenza.

La polizia ha detto che tutti quelli che Dlamini rappresentava ora dovevano tornare in tribunale per un nuovo processo.

I sudafricani sono rimasti affascinati dai social media dal fatto che il falso avvocato di Mamelodi sia stato in grado di migliorare il sistema e sconfiggere avvocati qualificati in tribunale. Dai un’occhiata ai loro commenti qui sotto.

Mio padre.

Lascialo fare esercizio. È un avvocato naturale che non ha bisogno di alcuna laurea.

Francesco.

Quest’uomo è una leggenda.

Tutto ciò di cui ha veramente bisogno sono i soldi per andare a studiare per gli esami di legge, e poi può ufficializzarlo.

Villani.

Quindi, ci sono avvocati qualificati che hanno fatto peggio di questo ragazzo?

nat.

Se ritenuto colpevole, deve svolgere il servizio alla comunità e rappresentare i senza bono, dopodiché deve essere finanziato per andare a ottenere le qualifiche. Non possiamo permetterci di sprecare talento 😂😂😂

lamento[عامة]

Ha precedenti penali, quindi non può più essere un avvocato (se vuole davvero studiare legge ed essere un avvocato).

Michele;

Tuttavia ha vinto casi contro avvocati qualificati: quelli qualificati dovrebbero essere arrestati per aver sprecato i loro soldi

Carabù.

Quello che non capisco è perché le persone dovrebbero tornare di nuovo in tribunale? Voglio dire, ha usato metodi legali per vincere le cause, ciò che è illegale è che non c’è alcuna qualifica… quindi se le persone andassero per un nuovo processo e gli avvocati qualificati usassero la sua strategia esatta, il risultato sarebbe diverso? E perché? Perché hai già sentito questa strategia prima o cosa? E se sceglie di rappresentare se stesso perché ha conoscenze legali, è consentito?

