Il presidente di El Salvador Nayib Bukele annuncia i paesi per discutere di Bitcoin

Nella tarda notte di domenica, il presidente di El Salvador Neb Bukele annunciare Su Twitter, lunedì 16 maggio, 32 banche centrali e 12 autorità finanziarie di 44 paesi si incontrano per discutere di inclusione finanziaria, economia digitale, attività bancarie non bancarie, lancio di Bitcoin in El Salvador e dei suoi vantaggi nel paese.

A tracciamento TweetIl Presidente ha annunciato che la Banca Centrale di São Tomé e Principe, la Banca Centrale del Paraguay, la Banca Nazionale dell’Angola, la Banca del Ghana, la Banca della Namibia, la Banca dell’Uganda, la Banca Centrale della Repubblica di Guinea, la Banca Centrale del Madagascar, la Banca di la Repubblica di Haiti, la Banca della Repubblica del Burundi, la Banca Centrale dell’Eswatini e il suo Ministero delle Finanze, la Banca Centrale della Giordania, la Banca Centrale del Gambia, la Commissione Bancaria Nazionale e Seguros dell’Honduras, la Direzione Generale del Tesoro, Tra quelli che parteciperanno il Ministero delle Finanze e del Bilancio, Madagascar e l’Autorità monetaria delle Maldive.

Bukili aggiunto La National Bank of Rwanda, Nepal Rastra Bank, SACO Associations Regulatory Authority (SASO), Kenya, State Bank of Pakistan, General Authority for the Supervision of Financial Entities of Costa Rica, Supervisory Authority for the Popular and Solidarity Economy of Ecuador, and the Parteciperà anche la Banca Centrale di El Salvador.

Venerdì 13 maggio, account Twitter di Bitcoin Beach annunciare “Le banche centrali di Angola, Armenia, Bangladesh, Burundi, Congo, Costa Rica, Egitto, Gambia, Ghana, India, Namibia, Senegal, Sudan, Uganda, Zambia e altri 25 paesi in via di sviluppo si imbarcano oggi per volare in El Salvador”.

Non molto tempo fa, l’annuncio ufficiale del presidente Bukele, Bitcoin Beach cinguettare Una mappa del mondo che sembra avere paesi che hanno già adottato Bitcoin o che parteciperanno a una riunione lunedì è piena di colori, dicendo “forse niente”.

Immagine tramite Bitcoin Beach

Ci sono voluti 12 anni prima che il primo paese adottasse Bitcoin, e circa 8 mesi per il secondo, e se il Presidente di Panama ha firmato Scorso Il conto Bitcoin diventa legge, il terzo sarà circa un mese dopo il secondo. Ora, paesi di tutto il mondo si incontrano in El Salvador per discutere dell’inclusione finanziaria e di come l’adozione di Bitcoin possa avvantaggiare i loro paesi.

A poco a poco, poi all’improvviso.