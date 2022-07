“Non hai amici della classe operaia”

Vecchio video di Rishi Sunak: il video di 7 secondi è ora in ampia circolazione.

Rishi Sunak, un indiano britannico che ha annunciato la sua candidatura a leader del Partito conservatore e prossimo primo ministro della nazione, è scioccato in un video di due decenni che sembra dire che non ha amici della classe operaia. Il video di 7 secondi è ora ampiamente diffuso.

“Ho amici che sono aristocratici, ho amici che sono di classe superiore, ho amici che sono, sai, della classe operaia”, ha detto Sunak, che all’epoca aveva 21 anni, in un documentario della BBC nel 2001. , non la classe operaia», si corregge subito.

Il video, condiviso da Katherine Franklin di Huddersfield nel Regno Unito, ha raccolto tre milioni di visualizzazioni.

Il signor Sunak, il parlamentare nato a Southampton per Richmond, è sposato con Akshata Murti, figlia della fondatrice di Infosys NR Narayana Murthy.

L’ex ministro delle finanze nel gabinetto di Boris Johnson, i bookmaker Ladbrokes vedono Sunak come un favorito comune insieme all’ex segretario alla Difesa Penny Mordaunt. È diventato estremamente popolare durante la pandemia dopo aver forgiato un enorme pacchetto del valore di decine di miliardi di sterline per aiutare aziende e lavoratori.

Gli antenati di Rishi Sunak provenivano dal Punjab.

Il 42enne ha pubblicato il video della sua campagna elettorale per annunciare la sua candidatura, condividendo la storia di sua nonna che salì su un aereo per l’Inghilterra da giovane donna “armata di speranza per una vita migliore”.

“Sono riuscita a trovare un lavoro. Ma ci è voluto quasi un anno per fornire abbastanza soldi a suo marito e ai suoi figli”, ha detto Rishi Sunak nel video.