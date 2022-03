La sonda Curiosity aveva scoperto molti minerali organici sulla superficie di Marte

⇧ [VIDÉO] Potrebbe piacerti anche questo contenuto del partner (dopo la pubblicità)

Passeranno 10 anni in agosto prima che la navicella spaziale Mars Science Laboratory esplori il cratere Gale su Marte. il suo obiettivo? Determina se esiste un ambiente favorevole per l’emergere della vita sul Pianeta Rosso. All’inizio di quest’anno, il team di progetto ha riferito presenza di carbonio In molti dei campioni raccolti dal rover – un tipo di carbonio che può essere associato a processi biologici. Le nuove analisi confermano che alcuni minerali delle argille di Marte contengono probabilmente elementi organici necessari alla vita.

Il cratere Gale, che ha un diametro di circa 155 chilometri, è stato scelto come sito di esplorazione perché gli scienziati sospettavano che esistesse un lago miliardi di anni fa; Pertanto, è il luogo perfetto per trovare tracce di vita antica. Gli strumenti a bordo della nave Curiosity consentono l’esplorazione e l’analisi delle componenti minerali e organiche dei campioni. Più di trenta campioni di roccia sono già stati prelevati dalle pendici del monte Sharp (ribattezzato Aeolus Mons), che si trova al centro del cratere.

Da gennaio 2019 Curiosity esplora in particolare il Glen Torridon, una depressione topografica situata sul versante di Aeolis Mons; In questa regione sono state rilevate impronte spettrali relativamente forti di minerali argillosi (principalmente smectiti ferriche) mediante spettroscopia infrarossa orbitale. I minerali argillosi sono indicatori di precedenti interazioni tra acqua e sedimenti e costituiscono un ambiente favorevole alla conservazione dei composti organici. Questo è il motivo per cui gli scienziati sono interessati a questa regione di Marte. Ora stanno riportando i risultati di due anni di esplorazione.

Un’area caratterizzata da potenziali cambiamenti climatici

Non solo l’area di Glen Torridon è stata presa di mira per la sua ricchezza di minerali argillosi, ma questa unità di argilla è anche ricoperta da un’unità di solfato, una caratteristica che indica lo spostamento dei minerali di “argilla solfato” osservato sul pianeta. Gli esperti ritengono che questo cambiamento potrebbe derivare da un importante cambiamento climatico avvenuto tra il tardo noachiano e il primo esperiano. Quindi lo scopo della spedizione di Glen Torridon era quello di ottenere una comprensione dettagliata del contesto geologico in cui si sono formati i minerali argillosi e di quantificare la gravità del cambiamento idrologico a cui sono soggetti i sedimenti. In altre parole, si trattava di raccogliere informazioni su come le condizioni marziane e ambientali cambiassero nel tempo.

La geochimica del suolo è stata analizzata utilizzando lo strumento ChemCam, che include un dispositivo di micro-imaging, un laser (evapora la superficie delle rocce) e uno spettrometro. Dall’inizio della missione, lo strumento ha identificato otto forme principali di ossidi: SiO 2 TiO 2 Il 2 un 3 ferro O T MgO, CaO, Na 2 O e K. 2 S.

L’analisi dei campioni dell’area di Glen Torridon ha rivelato la presenza di molti materiali organici di carbonio e zolfo. L’abbondanza di queste sostanze era molto maggiore di quella osservata in altri campioni del cratere Gale. La depressione di Glen Torridon contiene anche molte nuove molecole, che sulla Terra sono associate a processi biologici. L’origine di queste molecole Tuttavia, è ancora da chiarire : Possono provenire da attività batteriche, ma anche da attività vulcanica, una reazione fotochimica, o anche da una nuvola di polvere cosmica.

La presenza di composti solforati nei minerali argillosi non è sufficiente per confermare che la vita possa mai esistere su Marte. Altri parametri sono essenziali, come la presenza di acqua e temperature relativamente “moderate”, simili a quelle della Terra. Ma gli stessi minerali argillosi sono la prova che l’acqua liquida un tempo esisteva su Marte, altrimenti non si sarebbe formata. Se la vita esistesse su Marte, è molto probabile che questi minerali conserverebbero alcune delle loro tracce.

Testimonianze di un antico clima temperato

Le analisi di ChemCam mostrano che la distribuzione dei minerali non è uniforme in questa regione di Marte. ossidi di K. 2 Oh, SiO 2 E MgO è il più abbondante. Inoltre, il team della spedizione ha notato che la quantità di acqua che ha reagito con il sedimento era abbastanza grande da lavare via alcuni degli elementi chimici più solubili.

Questo fenomeno indica che al momento del deposito dei sedimenti, su Marte prevaleva un clima temperato favorevole alle precipitazioni, che è coerente con gli indicatori dell’attività lacustre e fluviale già osservati nel cratere Gale all’inizio della missione Curiosity, ad esempio gli scienziati In un comunicato stampa. ” La maggior parte degli agenti atmosferici acquosi dei sedimenti di Glen Torridon si è verificata presto, forse prima o durante il trasporto al cratere, e probabilmente ha coinvolto fluidi meteoriti diluiti a bassa temperatura e un rapporto acqua-roccia relativamente alto. ‘, seleziona i ricercatori in Pianeti JGR.

Tuttavia, i dati raccolti indicano che Glen Torridon non ha subito un grado di cambio d’acqua significativamente superiore a quello osservato negli strati inferiori di Aeolis Mons, precedentemente esplorato da Curiosity. Ciò significa che le firme spettrali osservate dall’orbita non sono solo dovute a minerali argillosi, ma devono essere presi in considerazione altri fattori come polvere, copertura sabbiosa e/o la struttura degli affioramenti rocciosi sottostanti. Questi risultati forniranno una migliore comprensione della mineralogia in altre regioni di Marte, dove si possono osservare solo orbite.