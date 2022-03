Astra ha scoperto il motivo della “caduta” del suo razzo

La missione che Astra ha condotto a febbraio è fallita. Un mese dopo, una revisione ha rilevato due problemi che hanno causato un cattivo comportamento del missile in volo.

Era un mese fa. La giovane Astra doveva svolgere una missione per conto dell’agenzia spaziale statunitense. Obbiettivo? Metti in orbita satelliti cubici, cioè piccoli satelliti non molto più grandi di una scatola da scarpe. Pertanto, è un razzo di sua progettazione che deve garantire l’accesso della navetta allo spazio.

lo sparo si è rivelato un fallimento. Impedire la consegna anormale del carico all’altezza richiesta. A quel tempo, le cause alla radice del fallimento rimasero un mistero. Mais nel punto di posizione Il 6 marzo Astra ha riferito che il nocciolo del problema era stato identificato e risolto, in modo che non potesse più essere attivato quando si verificheranno missioni future.

Un errore di progettazione e un errore di software

Nella sua sintesi, Astra afferma che ” La larghezza del carico utile non è stata completamente estesa prima che lo stadio superiore si accendesse a causa di un problema elettrico. I meccanismi di separazione sono stati rilasciati in un ordine errato, con conseguente movimento improprio del coperchio che causa un’interruzione di corrente. »

Questi meccanismi di separazione sono in numero di cinque. a causa di una sequenza di trigger errata e dell’interruzione dell’alimentazione in uscita”, L’ultimo meccanismo di separazione non ha ricevuto il comando di aprirlo, il che ha impedito il completo distacco della sindone prima dell’accensione dello stadio superiore. La società aggiunge.

Missile Astra sulla rampa di lancio. //fonte: Astra

Fatte queste osservazioni, Astra ha studiato cosa potrebbe causare questa anomalia. Poi sono stati scoperti due problemi: il primo, un problema con un disegno tecnico relativo ad una cinghia elettrica. Se è stato costruito correttamente e installato come dovrebbe, l’errore non rilevato ha avuto l’effetto di causare lo scambio di due componenti.

A questo si è aggiunta un’altra scoperta, questa volta a livello di programma. Questo errore ha impedito al motore dello stadio superiore di utilizzare il sistema di controllo del vettore di spinta. ” Questa situazione di malfunzionamento ha fatto inciampare il veicolo dopo una separazione di fase anormale e ha causato la fine della missione riassume Astra. Da allora sono stati implementati aggiornamenti.

Resta da vedere se tutte queste riparazioni consentiranno al prossimo volo di andare bene. Il giudizio dovrebbe arrivare presto, con la prossima missione, LV0009.

