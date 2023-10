3 motivi per cui cambiare l’orario è inutile, e perfino pericoloso

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre avverrà il passaggio all’ora solare. Tuttavia, il cambio dell’ora è sempre più criticato. Natura Sciences spiega tre ragioni principali per cui è in questione.

Cambiare l’ora adesso non è necessario e persino pericoloso per la salute. //Immagine: Adobe Stock

Orario invernale o estivo, il dibattito non finisce mai. Originariamente, l’ora stagionale fu introdotta nel 1974 per consentire ai francesi di risparmiare energia. L’idea era semplice. Sincronizzando le ore di attività con le ore di luce solare, i francesi faranno meno ricorso all’illuminazione artificiale, che è ovviamente più costosa di quella naturale. Questo meccanismo è stato armonizzato in tutta l’Unione Europea dal 1998. Tuttavia, oggi, questo regolamento non è più popolare. Tant’è che, secondo un sondaggio condotto dalla Commissione Europea, l’84% dei francesi vorrebbe sbarazzarsene. Ci sono tre ragioni principali per dubitarne.

N. 1: Il risparmio energetico è ormai marginale

Secondo RTE, il gestore della rete di trasmissione dell’energia elettrica, i benefici energetici derivanti dal cambio di orario in realtà non esisteranno più. “Oggi i metodi di consumo dei francesi si sono sviluppati così tanto che il risparmio energetico a questo livello non è quasi più evidente.. Nota confermata Numeri adattiChe ha studiato l’effetto del cambiamento del tempo. L’Environmental Transition Agency riconosce che, sebbene ciò abbia consentito dei risparmi, ora sono “decente”.

Inizialmente, secondo Adim, il risparmio principale derivante dal cambio di orario era legato all’illuminazione. Ma quest’ultima consuma sempre meno energia grazie alle lampade a basso consumo. “Negli ultimi anni, il risparmio energetico derivante dal cambio dell’orario rappresenta solo lo 0,07% del consumo totale di elettricità in Francia.conferma Mireille Cherollo-Assoulin, professoressa di economia all’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne. Dal 1970, le tecnologie si sono evolute enormemente. Soprattutto il passaggio ai LED ha già ridotto notevolmente i consumi. Infatti, una lampadina a LED, ad esempio, consumerà circa l’80% in meno di elettricità rispetto a una lampadina a incandescenza.

Nel 1996, il risparmio energetico nel tempo era stimato a 1.200 gigawattora all’anno. Tredici anni dopo, nel 2009, questo aumento è sceso a 441 GWh all’anno. Infine, nel 2016, erano solo 351 GWh all’anno. Se consideriamo l’attuale tariffa regolamentata di 22,76 centesimi di euro al kWh, nel 2016 il guadagno in tutta la Francia è stato di circa 80 milioni di euro, il che equivale a un risparmio di circa 1,2 euro per francese. Per non parlare del fatto che lo scorso inverno, Secondo l’ultimo rapporto di Ademeil 40% dei comuni delle principali città ha scelto di spegnere l’illuminazione pubblica per parte della notte – tra l’altro – per tutelare la biodiversità.

N. 2: Cambiare l’ora ha conseguenze sulla salute

Dal punto di vista economico, i cambiamenti dell’ora possono avere ripercussioni sul corpo umano. Comunque, questo è quello che dicono alcuni cronobiologi. Il Dr. Mark Shoop, in particolare, descrive questo cambio di orario semestrale come “deviazione”. “Dovremmo mantenere la stessa ora tutto l’anno. Ciò ha un impatto sul sistema immunitario e colpisce notevolmente gli esseri umani, in particolare i bambini piccoli. Le conseguenze sono minori ma numerose. Irritabilità, problemi di sonno o di appetito o anche piccole infezioni virali.Lui spiega. Affermazioni confermate da A Studio condotto dalla Commissione Europea nel 2015che scrive “La salute può essere influenzata dai cambiamenti del bioritmo corporeo, con possibili disturbi del sonno e dell’umore..

Tuttavia, all’interno della comunità scientifica, l’impatto negativo del cambiamento dell’ora sulla salute umana rimane controverso. Infatti, secondo Xavier Briffault, un epidemiologo della salute mentale Ho parlato con Le Parisien“,”Non esiste un chiaro consenso sul potenziale impatto sulla salute pubblica.. Anche la Commissione Europea ha concluso il suo rapporto chiarendo che ““Le prove sugli effetti complessivi sulla salute non sono conclusive.”.

Che i rischi per la salute causati dal cambiamento dell’ora siano reali o esagerati, il 19% dei medici continua a riferire “Aumento del consumo di farmaci, in particolare tranquillanti. Secondo il sondaggio OpinionWay È stato pubblicato nel 2015. Secondo questo stesso studio, il 75% degli intervistati ha confermato che il cambio di orario ha avuto un impatto negativo su “ Sonno, dieta o umore ».

N. 3: Il cambiamento dell’orario porta ad un aumento degli incidenti stradali

Un altro svantaggio del cambio dell’ora è che un’improvvisa diminuzione della luminosità porta ad un aumento degli incidenti. La visibilità, infatti, è ridotta nei momenti chiave della giornata, come l’uscita dalle lezioni e gli spostamenti, soprattutto tra le 17 e le 19. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Nazionale Interministeriale per la Sicurezza Stradale (ONISR), il tasso di incidenti, soprattutto tra pedoni e ciclisti, aumenta del 42% nelle settimane di novembre successive al cambio orario.

Quest’anno, secondo l’ONISR, il tema della visibilità verrà affrontato ancora di più con un piano di sobrietà energetica che raccomanda di spegnere alcune luci pubbliche durante le ore notturne o di ridurre l’intensità luminosa.

L’ultimo cambio d’orario non è per oggi

Quindi, se il cambio dell’ora non è più così importante, perché non abolirlo? Non è così semplice. Mireille Scirolio-Assoulin spiega:Queste sono storie di armonia europea”.. Nel marzo 2019, infatti, il Parlamento Europeo ha approvato la fine del cambio dell’ora, citando la sua impopolarità. Ma affinché ciò accada, tutti i paesi dell’UE devono prima concordare il fuso orario che adotteranno, per ragioni legate al bilanciamento del commercio, dei trasporti e delle comunicazioni.

Secondo il professore di economia, la questione in realtà non è più una priorità per il Consiglio europeo, che si è concentrato più sulla crisi sanitaria e ora sul conflitto tra Ucraina e Russia.