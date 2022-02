La più grande galassia mai scoperta

Universo I suoi confini rimangono una fonte di Gasse fosse Scienziati continuamente scoperte, molti dei quali non possono essere completamente spiegati a causa del nostro attuale livello di conoscenza sull’argomento. Ma anche se non riescono ancora a capire tutte le sottigliezze, gli scienziati continuano a farlo esplorare il vasto spazio che ci circonda nella speranza di capirne i meccanismi e il funzionamento. Ecco come un Scoperta La dimensione è stata recentemente condivisa.

Una nuova galassia impone…

E quando diciamo una grande scoperta qui, non esageriamo con le parole. In effetti, gli astronomi hanno scoperto la più grande galassia mai osservataÈ lungo circa 16 milioni di anni luce. Questa galassia, che si trova a circa 3 miliardi di anni luce dal nostro pianeta, si chiama Alcyonée..

dato il suo nome Riferendosi al gigante della mitologia greca, figlio di Urano e Gaia. Fu uno dei leader durante la ribellione dei giganti contro gli dei dell’Olimpo e combatté Eracle in numerose occasioni. Oggi Alcioneo non è più solo un personaggio della mitologia greca, ma È anche una gigantesca galassia radio, larga 16 milioni di anni luce rendendola la più grande struttura galattica conosciuta fino ad oggi.

benchè, Secondo una dichiarazione rilasciata dall’Università di Leiden nei Paesi BassiAlcyonée è stata scoperta per “fortuna”.

…ma chi fa più domande di quante ne risponda

Come spiega il sito Vuoto, The Theoretical Standard Model afferma che l’energia delle radiogalassie è generata da un buco nero supermassiccio. Questa energia può essere rilasciata sotto forma di getti dal centro della galassia. Questo tipo di galassia attiva può emettere onde radioe sono stati ampiamente utilizzati per trovare galassie lontane.

Grazie ai dati raccolti dal radiotelescopio chiamato LOFAR (Low Frequency Array), i ricercatori hanno scoperto enormi pennacchi di plasma emanati da un tipico buco nero supermassiccio. Quindi gli aerei abbattuti si allungheranno Più di cento volte il diametro della nostra Via Lattea, che rappresenta la più grande struttura conosciuta di origine galatticasecondo un comunicato stampa.

Display articolare a infrarossi di Alcyonee

Gli astronomi che utilizzavano i radiotelescopi in precedenza non erano in grado di rilevare Alcyoneus poiché erano necessarie alcune calibrazioni per poterlo osservare completamente. Dopo aver rielaborato le immagini esistenti della galassiaI ricercatori hanno osservato direttamente nuovi modelli che hanno allertato il team responsabile.

Questo fenomeno è stato osservato in molte galassie, comprese le galassie via LatteaE il Tuttavia, i ricercatori non sanno come Alcyonée possa essere diventata così maestosa. Inizialmente pensavano che potesse essere dovuto a un buco nero insolitamente grande o a un’eccezionale densità di materia. Tuttavia, la dichiarazione afferma che queste proprietà appaiono relativamente normali rispetto ad altre radiogalassie.

Immagine in falsi colori della radiogalassia Centaurus A.

Così Alcyonée può fornire nuovi indizi sulla struttura del nostro universo, conosciuta anche come la ragnatela cosmica, è la struttura filamentosa gassosa in cui nascono le galassie. Poiché il mezzo galattico può svolgere un ruolo chiave, i ricercatori hanno in programma di studiare ulteriormente l’ambiente radiogalattico gigante, Per vedere se c’è qualcosa che può spiegare questa crescita insolita. I risultati di questa ricerca sono stati accettati e saranno pubblicati sulla rivista Astronomia e astrofisica.