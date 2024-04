La società Starlink di Elon Musk ha chiesto di interrompere i servizi in Zimbabwe a causa delle licenze

Lo scorso settembre, lo Zimbabwe ha lanciato un avvertimento agli utenti e ai rivenditori Starlink, affermando che devono ottenere le licenze necessarie per operare legalmente.

Per operare nel paese dell’Africa meridionale, l’autorità di regolamentazione ha proposto due opzioni: la società potrebbe richiedere direttamente una licenza o cooperare con una rete pubblica registrata nel paese per fornire i propri servizi.

“È vero al 100% che abbiamo chiesto loro di disabilitare quelli online finché non saranno regolamentati. Questo è illegale: come possiamo consentire alle persone di trasmettere in streaming prima che abbiano la licenza?” Egli ha detto.