Ottimo punteggio per Google e Meta. La Russia punisce le aziende statunitensi, non rimuove i contenuti vietati | Aeroslas

Venerdì un tribunale russo ha imposto una multa record di 9,1 miliardi di rubli (2,7 miliardi di corone ceche) alle società tecnologiche statunitensi Google e Meta. Interfax segnalato. La sanzione è che le aziende non rimuovono i contenuti illegali dalle loro reti.





16:42 24 dicembre 2021

Loghi Meta (in primo piano) e Google Foto: Dado Rovich | Fonte: Reuters

Google è stata multata di 7,2 miliardi di rubli (circa 2,2 miliardi di CZK), quindi Meta è stata multata di 1,9 miliardi di rubli (570 mila CZK). Meta si chiamava Facebook e il suo social network conservava lo stesso nome.

In passato, i tribunali russi hanno multato più volte Google, Facebook e Twitter, ma erano molto meno, di solito dell’ordine di unità o decine di milioni di rubli. Tuttavia, la nuova sanzione comminata non ha precedenti, soprattutto nel caso di Google, e deriva per la prima volta dalle vendite annuali. Secondo il database della società SPARK, l’anno scorso hanno raggiunto 85,5 miliardi di rubli in Google.



Za opakované porušení zákona, na jehož základě soud nad internetovými společnostmi vynesl verdikt, totiž právnickým osobám hrozí pokuta od pěti do deseti procent ročních tržeb. Zákon o pokutách odvozených od obratu existuje v Rusku teprve od konce loňského roku, upozornil informační portál Meduza.

Ruské úřady se pokoušejí zvýšit kontrolu nad internetovým prostorem a pravidelně hrozí technologickým společnostem pokutami v případě, že neodstraní obsah, který je z pohledu ruských zákonů závadný. Tím jsou například materiály, které jsou vyhodnoceny jako nabádání mladistvých k účasti na nepovolených demonstracích nebo vměšování do voleb. Patří tam ale i propagace drog nebo návody, jak spáchat sebevraždu.

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor například před zářijovými volbami do dolní komory ruského parlamentu nutil americké firmy Apple a Google, aby ze svých virtuálních obchodů odstranily aplikace vězněného kritika kremelského režimu Alexeje Navalného.

V září také Roskomnadzor oznámil, že zablokoval šest služeb poskytujících internetové připojení přes virtuální privátní síť (VPN), kterou Rusové používají k přístupu k narůstajícímu počtu blokovaných internetových stránek.

