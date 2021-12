Rapporti sul lavoro nella Silicon Valley – Media: l’ex cancelliere austriaco Kurz è andato negli Stati Uniti come manager

– Media: l’ex cancelliere austriaco Kurz andrà negli Stati Uniti come regista Si dice che il 35enne Sebastian Kurz abbia trovato lavoro nella Silicon Valley in California, secondo i media austriaci.

Si dice che Sebastian Kurtz abbia accettato un lavoro dirigenziale nella Silicon Valley. Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa Foto: Herbert Neubauer (Keystone/APA/dpa)

Si dice che l’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, 35 anni, abbia accettato un lavoro negli Stati Uniti. Lo hanno riferito i media austriaci sabato. Si dice che abbia già firmato un contratto nel settore privato, riporta il quotidiano “Austria”. Secondo le informazioni della Kronen Zeitung, dovrebbe essere una posizione dirigenziale nella Silicon Valley. Molte aziende high-tech, IT e Internet hanno sede nell’area di South San Francisco.

Curtis non ha commentato. Sul suo SMS di Twitter, ha scritto i suoi – piuttosto insoliti – auguri di Natale in inglese: “Buon #Natale, una vacanza rilassante e un felice anno nuovo a tutti voi!”

Kurz si è dimesso da cancelliere federale a ottobre dopo le accuse di corruzione. Si dice che lui e alcuni dei suoi più stretti colleghi politici abbiano usato il denaro dei contribuenti per condurre sondaggi di opinione per spianare la strada alla cancelliera. Kurz nega tutte le accuse. Inizialmente è rimasto a capo del partito conservatore ÖVP e leader del gruppo parlamentare, ma all’inizio di dicembre ha improvvisamente annunciato le sue dimissioni da tutte le cariche. Prima di allora, lui e la sua ragazza sono diventati genitori. Ha detto che la nascita di suo figlio ha cambiato il suo punto di vista e ha impedito un ritorno alla politica. Kurz è sotto i riflettori da dieci anni, come Segretario di Stato, Segretario di Stato e infine come consigliere.

SDA / Inizio

