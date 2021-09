La NASA condivide immagini incantevoli della nebulosa; I netizen la chiamano “la mano di Dio”.

Se sei una persona che è sempre stata interessata a conoscere la chimica dello spazio e ama osservare gli esseri celesti, allora l’ultimo post pubblicato dall’agenzia spaziale statunitense sarà una delizia per i tuoi occhi. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha condiviso un’immagine della “nebulosa di energia” sul suo account Instagram dedicato all’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA. Il post ha incuriosito gli utenti e incuriosirà anche te.

Il post pubblicato dalla NASA mostra diverse particelle luminose e colorate appartenenti allo spazio esterno, che ricordano una “struttura a forma di mano”. Condividendo l’immagine, la US Aviation and Space Administration ha descritto l’immagine e ha scritto: “La struttura a forma di mano, vista in oro in queste immagini, è una nebulosa di energia e particelle soffiate dagli #impulsi rimasti dopo l’esplosione di una stella. Il diametro della pulsar, nota come PSR B1509-58, a circa 19 chilometri (12 miglia) e che ruota circa 7 volte al secondo!”

La NASA condivide immagini della nebulosa “a forma di mano”. I netizen la chiamano “Mano di Dio”

Quando un utente ha chiesto informazioni sulle dimensioni di questa nebulosa a forma di mano e sulla sua distanza dalla Terra, la pagina Instagram della NASA ha risposto: “La prima immagine nel post ha un diametro di circa 230 anni luce. PSR B1509-58 si trova a circa 17.000 anni luce. dalla Terra nella costellazione del Circino.” . La NASA ha anche confermato che la nebulosa è anche conosciuta come la “Mano di Dio”.

Dai un’occhiata alla figura sotto

Il post ha raccolto più di 24.000 Mi piace e molti commenti da quando è stato pubblicato online. Gli utenti hanno espresso la loro felicità dopo averlo visto. Molti hanno persino chiamato l’immagine “la mano di Dio”. Mentre alcuni hanno ringraziato la NASA per aver condiviso queste fantastiche visualizzazioni, altri hanno detto a un Instagrammer: “Davvero fantastico! Lo sto guardando da 10 minuti ormai”, un altro utente ha scritto: “Oh mio Dio, siamo così fortunati ad essere qui!” Mentre una terza persona ha detto: “Sembra che stia volando un uccello”. Un altro ha detto: “Vedo un pagliaccio con il naso a punta”.

(Foto: @Nasachandraxray/Instgram)