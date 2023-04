La nuova variante di Covid-19 è più pericolosa?

La variante XBB.1.16 è anche nota come Arcturus

L’India ha registrato 9.111 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore. Nelle ultime settimane è stato osservato un forte aumento dei casi giornalieri nel Paese. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel Paese ci sono attualmente 60.313 casi attivi di COVID-19. Il tasso di positività giornaliera dell’India rimane all’8,40%. La nuova variante di Omicron, XBB.1.16, sta guidando l’ultimo aumento dei casi nel paese. L’Organizzazione mondiale della sanità ha tenuto sotto controllo questa alternativa. Secondo i rapporti, questa variante è stata finora scoperta in 29 paesi. È anche conosciuto come Arturo. Ecco cosa sappiamo di questa alternativa.

Variante Arcturus o XBB.1.16: è più pericolosa?

Arcturus è stato scoperto per la prima volta a gennaio. È una sottovariante di Omicron che può facilmente diffondersi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la variante XB.1.16 è simile alla variante XBB.1.5 ma contiene una mutazione aggiuntiva. Quindi, può diffondersi rapidamente ma potrebbe non portare a nulla di grave.

In India, Arcturus ha sostituito altre varianti, secondo il rapporto dell’OMS. Si sta diffondendo rapidamente nel Paese ma il tasso di ospedalizzazione rimane basso. L’alternativa porta a sintomi lievi e finora non sono state osservate complicanze gravi.

Quali sono i sintomi di Arcturus o della variante XBB.1.16?

Alcuni dei sintomi comuni osservati finora includono:

Febbre

mal di testa

mal di gola

Rinorrea

esaurimento

problemi di pancia

tosse

Di recente, all’elenco sono stati aggiunti nuovi sintomi riportati specificamente nei bambini. Gli esperti hanno evidenziato che molti pazienti avevano ricreato prurito agli occhi, congiuntivite e occhi rosa (senza pus). Questi sintomi correlati agli occhi non sono comparsi nelle ondate precedenti.

Dichiarazione di non responsabilità: questo contenuto, inclusi i suggerimenti, fornisce solo informazioni generali. Non sostituisce in alcun modo un parere medico qualificato. Consultare sempre uno specialista o il proprio medico per ulteriori informazioni. NDTV non si assume alcuna responsabilità per queste informazioni.