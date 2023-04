Immagini di eclissi solari ibride che si verificheranno solo 7 volte in questo secolo

Ieri gli osservatori del cielo nel Pacifico meridionale hanno assistito a una rara eclissi solare ibrida: due eclissi in una.

Un’eclissi solare ibrida si verifica quando il fenomeno cambia da un’eclissi solare totale a un’eclissi anulare mentre l’ombra della luna si sposta sulla superficie terrestre.

Gli osservatori del cielo in Australia, Timor Est e Indonesia sono stati fortunati ad assistere all’evento di 62 secondi perché il prossimo non sarà fino al 2031 e ci saranno solo sette eclissi solari ibride in questo secolo.

L’astrofotografo e autore Greg Redfern era su una nave da crociera per catturare un’eclissi solare ibrida. Più di 2.000 persone (per lo più australiani) si unirono a lui per trovare il punto nell’Oceano Pacifico dove una luna nuova invisibile oscura il sole.

“La luna ha iniziato a coprire il sole intorno alle 10:04, e ci è voluta circa un’ora e mezza per raggiungere la piena, o dove il sole era completamente coperto”, ha detto Redfern. scrive a wtop.

“È finita troppo presto, perché succede sempre, non importa quanto sia lungo il college.”

Come sempre accade con le eclissi solari, le persone hanno creato modi creativi per catturare la stella crescente usando qualsiasi cosa, dalle palme ai filtri per catturare l’evento celeste.

Piace osservato da spazioIl sole non dovrebbe mai essere visto direttamente, i filtri solari appositamente progettati sono il modo migliore per vedere la nostra stella più vicina.

