PSA: non condividere i codici QR di Duit Raya sui social media

Hari Raya è finalmente arrivato ed è anche il periodo dell’anno per i matrimoni di famiglia e per ritrovarsi con gli amici. Naturalmente, è anche il momento di distribuire Duit Raya e ci sono molti modi divertenti per distribuire digitalmente i bundle di Duit Raya, incluso il TNG eWallet.

Se ti è stato fornito un QR Code Packet Money per riscattare i tuoi Duit Raya o se hai appena creato un QR Code Duit Raya Money Packet da distribuire ai tuoi amici o parenti, non dovresti pubblicarlo pubblicamente sui social media. Ecco perché.

Recentemente, c’era rapporti Che i pacchetti di denaro appena creati sono stati recuperati molto rapidamente da persone sconosciute. Alcuni di questi pacchetti di denaro dovevano essere distribuiti a una ristretta cerchia di familiari e amici, ma potevano vedere nomi sconosciuti apparire sul tavolo di riscatto dei pacchetti di denaro. Se ti è successo, è probabile che il tuo codice QR sia stato condiviso al di fuori della cerchia e pubblicato sui social media come Facebook o Twitter.

Se esegui una rapida ricerca di “pacchetto di denaro” su Facebook, puoi trovare facilmente i codici QR da TNG eWallet con Duit Raya. Bene, alcuni di loro possono essere creati apposta per condividere l’allegria festiva con chiunque online, inclusi perfetti sconosciuti, ma alcuni di loro potrebbero essere Duit Raya destinati alla distribuzione privata.

Se fornisci il codice QR di Duit Raya o riscatti il ​​link, Non condividerlo online o con altre persone senza il permesso dell’host. Puoi negare ad altri un riscatto di Duit Raya perché il salvadanaio doveva essere per un piccolo gruppo di persone. Allo stesso modo, se stai creando un codice QR Duit Raya solo per i tuoi familiari, potrebbe essere meglio tenerlo offline o mostrare fisicamente il codice QR quando i tuoi familiari ti visitano.

Nel caso te lo fossi perso, la funzionalità del pacchetto di denaro in TNG eWallet è stata aggiornata per consentire agli host di distribuire Duit Raya in quantità uguali e in quantità casuali. Ogni pacchetto di denaro è valido solo per 24 ore e puoi annullarlo in qualsiasi momento. Qualsiasi importo non utilizzato verrà restituito al tuo portafoglio elettronico dopo la scadenza. Puoi creare un pacchetto di denaro fino a 1000 RM con un massimo di 100 utenti unici.

