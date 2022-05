la nostra presentazione completa della 19a tappa

Gli attaccanti avranno ancora una volta l’occasione di sfoggiare la loro esplosività in questa penultima tappa che darà il posto d’onore ad alte percentuali sul confine italo-sloveno.

Il Giro farà una seconda incursione all’estero in occasione di questa penultima tappa che offrirà una quarantina di chilometri in Slovenia. Questa giornata di montagna in Friuli sarà molto interessante: nessun passo supera i 1.200 metri, ma i pendii e le strade tortuose annunciate possono giovare agli audaci che vorranno tornare in testa alla classifica generale.

La corsa dovrebbe prendere vita nella seconda parte della tappa, con la salita del monte Kolovrat, in Slovenia. Questo difficile valico offre i primi quattro chilometri a una media del 10,4%, compreso un passaggio al 15%, prima di una zona pianeggiante e una seconda parte di quasi cinque chilometri a una media del 9,1%. I più esplosivi possono cogliere l’occasione per fare le valigie prima di una lunga discesa. Altrettanto ripida la finale: verso il Santuario di Castelmonte sono attesi i primi 2.500 metri al 7% di media prima degli ultimi tre chilometri a oltre l’8%, e un passaggio al 13% sotto la fiamma rossa che può permetterti di fare la differenza.

I dettagli tecnici del 19e tappa della 105a edizione del Giro d’Italia:

Inizio fittizio: 12:10 su via San Vito a Marano Lagunare

Partenza effettiva: 12:25 sulla sp.70, dopo 6,3 km in processione

Distanza: 178 chilometri

Arrivo: dalle 16:57 alle 17:32 in cima al Santuario di Castelmonte

Difficoltà del giorno:

Km 74,9 – 3° cat. : Grotta di Villanova (3,7 km con una media dell’8%)

Km 94,3 – 3° cat. : Passo di Tanamea (9,7 km al 5,3%)

Km 134,6 – 1° cat. : Kolovrat (10,3 km al 9,2%)

Km 178,0 – 2° cat. : Santuario di Castelmonte (7,1 km a 7,8%)

Preferiti:

***

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

**

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team)

*

Thymen Arensman (Team DSM), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Lucas Hamilton (Team BikeExchange-Jayco) , Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Guillaume Martin (Cofidis), Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), Ivan Sosa (Team Movistar), Alejandro Valverde (Team Movistar)

Televisione:

– In diretta dalle 11.30 su Rai Sport e dalle 14 su Rai Due

– In diretta dalle 12:00 su Eurosport 1, Eurosport Player e GCN Race Pass

Bollettino meteorologico : nuvoloso con schiarite, le temperature saranno comprese tra 24 e 26°C, il vento soffierà da sud a sud-sudovest tra 5 e 15 km/h.

La mappa e il profilo del 19e tappa del Giro d’Italia:

Il profilo delle salite principali del 19e tappa del Giro d’Italia:

La mappa e il profilo della finale delle 19e tappa del Giro d’Italia:

Grafica: RCS Sport/OpenStreetMap

