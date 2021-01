Giovanna Castelli, nuova direttrice della rivista The Good Life

La rivista di business e lifestyle La bella vita, pubblicato dal gruppo Ideat Éditions – che possiede anche i titoli Idee e Sun Dam Dom – festeggia quest’anno il suo decimo anniversario con una nuova direttrice, Giovanna Castelli.

Giovanna Castelli – DR

Entrato a far parte del gruppo Ideat Éditions nel 2013, il giornalista bergamasco ha lanciato per la prima volta la versione transalpina di La bella vita a Milano nel 2016 prima di essere curatore del sito della bella vita l’anno successivo e prende le redini della rivista femminile “slow living” (stile di vita gentile, ndr) Sun Dam Dom nel 2018.

Succedendo a Stéphane Bréhier, Giovanna Castelli continuerà lo sviluppo del bimestrale proponendo un primo numero a inizio maggio dedicato alla Lombardia e Milano, capitale italiana della moda, del design e della finanza.

“Vista dal punto di vista economico, dagli occhi degli imprenditori del settore ma anche delle serie di moda, la sezione moda della rivista The Good Look continuerà a seguire le principali tendenze del nostro tempo, come lo sviluppo sostenibile o moda etica “, spiega.

Fondato da Laurent Blanc nel 1999, il gruppo Ideat Éditions celebrerà il decimo anniversario di La bella vita con una nuova formula.

“The Good Life rimane una rivista ancorata al lavoro, ai viaggi e all’arte di vivere”, indica il nuovo caporedattore, arriveranno nuove sezioni nello spirito dei tempi, nonché un nuovo modello, mentre mantenendo contenuti che sostengono un giornalismo lento ed esigente.Con un forte lavoro di squadra, continueremo a concentrarci sulla vita e lo spirito degli imprenditori da una prospettiva più personale, il tutto visto attraverso l’occhio di giornalisti, “opinionisti”, illustratori e fotografi in tutto il mondo “.