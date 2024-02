La “nave da ricerca” cinese attracca alle Maldive nel mezzo di relazioni tese con l’India

Mel, Maldive:

Una controversa nave da ricerca cinese è arrivata alle Maldive giovedì come ultimo segno del riorientamento diplomatico dell'arcipelago verso Pechino e lontano dal suo tradizionale sostenitore, l'India.

I residenti locali hanno affermato di aver avvistato la nave cinese Xiangyanghong 3 nel porto industriale di Thilafushi, vicino alla capitale del Mali.

Secondo Marinetraffic, la nave da 100 metri (328 piedi) era ancorata vicino a Malé giovedì sera.

Il governo maldiviano filo-Pechino aveva affermato in precedenza che la nave aveva attraccato al porto per ruotare l’equipaggio e ottenere rifornimenti, a condizione che non conducesse “ricerche” mentre si trovava nelle sue acque territoriali.

L’India è sospettosa della crescente presenza della Cina nell’Oceano Indiano e della sua influenza nello Sri Lanka e nelle Maldive, che sono strategicamente situate a metà strada lungo le principali rotte marittime internazionali tra Oriente e Occidente.

Le relazioni tra Malé e Nuova Delhi sono tese da quando il presidente filo-cinese Mohamed Mwizo ha vinto le elezioni lo scorso anno.

Moiso ha chiesto all'India di ritirare 89 membri del personale di sicurezza di stanza alle Maldive per utilizzare aerei da ricognizione entro il 15 marzo.

Ma il presidente ha anche insistito sul fatto di non voler sconvolgere le relazioni con Nuova Delhi sostituendo le forze indiane con truppe cinesi.

Allo Sri Lanka è stato negato l’ingresso sulla Xiang Yang Hong 3 dopo che altri due scali portuali di navi cinesi dal 2022 hanno suscitato obiezioni da parte dell’India.

Tra questi c'è la nave Yuan Wang 5, specializzata nel tracciamento di veicoli spaziali, che Nuova Delhi ha descritto come una nave spia.

