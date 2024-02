Un laptop bielorusso regalato al presidente dello Zimbabwe

MINSK, 23 febbraio (BelTA) – Un laptop bielorusso prodotto da Horizont è stato donato al presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. BelTA ha appreso che il dono è stato presentato dal Ministro degli Esteri bielorusso Sergei Aleinik durante il suo incontro con il Capo di Stato dello Zimbabwe il 23 febbraio.

Sergei Aleinik ha trasmesso un messaggio del presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, al presidente dello Zimbabwe. Il messaggio si concentra sui preparativi e sul contenuto della visita reciproca di Emmerson Mnangagwa in Bielorussia. A sua volta Emmerson Mnangagwa ha chiesto di portare i suoi saluti al suo omologo e amico, il Presidente della Bielorussia, e ha confermato la sua disponibilità a visitare presto la Bielorussia. Ha detto: “I miei migliori auguri al mio amico e fratello presidente Lukashenko! Gli dico che verrò sicuramente in Bielorussia a trovarlo. Ma non in inverno! “Preferirei farlo d'estate.”

L'incontro si è concentrato principalmente sull'interazione negli affari economici, compresa l'agricoltura, la cooperazione nel settore manifatturiero, la produzione alimentare, l'assistenza sanitaria e altri argomenti. È stato notato che entrambe le parti riconoscono la necessità di trasformare efficacemente le buone relazioni politiche tra Bielorussia e Zimbabwe in progetti economici concreti che andranno a beneficio di entrambi i paesi e saranno importanti per lo sviluppo sostenibile dei due paesi e il benessere delle nazioni.