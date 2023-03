Un terremoto di magnitudo 6.1 scuote il nord del Giappone e non vi è alcun avviso di tsunami

21 marzo Scarica il logo Il consiglio di amministrazione dell’African Development Fund ha approvato una sovvenzione di 3,9 milioni di dollari per finanziare la modernizzazione del progetto di infrastrutture e sistemi di pagamento per la Liberia. La sovvenzione è stata approvata dalla finestra di prestito agevolato della banca il 17 marzo. L’obiettivo principale del progetto è migliorare l’ecosistema dei pagamenti in Liberia per aumentare l’efficienza e…

21 marzo Il consiglio di amministrazione dell’African Development Bank Group (www.AfDB.org) ha approvato uno strumento di finanziamento commerciale e per le PMI da 30 milioni di dollari per Family Bank Limited (FBL) in Kenya. Si prevede che questa struttura stimolerà il commercio intra-africano, migliorerà l’integrazione regionale e contribuirà a ridurre il divario commerciale e di finanziamento delle PMI nell’est…

21 marzo La chimica tra gli artisti K-pop e i loro fan lascia in soggezione sia gli stan non kpop che quelli k-pop. Sebbene il concetto di “fan” non sia esplicito per gli artisti K-pop, non si può negare che il K-pop abbia sviluppato l’arte dei fan. Attraverso la vendita di album, brani in streaming, video musicali, cartoline fotografiche, merchandising, pubblicità, promozione, K-Pop…

22 marzo La ricerca della Nigeria per tornare all’evento calcistico olimpico inizia oggi, allo stadio MKO Abiola di Abuja, dove gli U-23 Eagles affronteranno le loro controparti guineane.

22 marzo Il presidente della Nigerian Table Tennis Federation (NTTF) Ishaku Tegekun ha salutato Quadri Aruna per aver raggiunto i quarti di finale dei campionati mondiali di tennis da tavolo (WTT) a Singapore, diventando il primo africano a raggiungere quel livello.