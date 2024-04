Il CPO di Reddit parla di nuove funzionalità: traduzioni, moderazione e migliori strumenti di sviluppo

Crediti immagine: TechCrunch

È un anno importante per Reddit. Dopo la sua IPO, la piattaforma sta pianificando una serie di funzionalità del prodotto per il prossimo anno e, attenzione spoiler, la maggior parte di esse è alimentata dall'intelligenza artificiale.

“Penso che l'IPO sia stata una pietra miliare importante, ma siamo concentrati solo sulla costruzione per i nostri utenti”, ha detto a TechCrunch il chief product officer di Reddit, Bali Bhat.

La roadmap del prodotto Reddit include tempi di caricamento più rapidi, più strumenti per moderatori e sviluppatori e una funzionalità di traduzione linguistica basata sull'intelligenza artificiale per portare Reddit a un pubblico globale più ampio.

“Questo è in realtà un ottimo utilizzo del LLM, poiché possiamo eseguire traduzioni in un modo più preciso che mai”, ha affermato Baht. “Se ti trovi in ​​Francia, ad esempio, potrai utilizzare Reddit in francese, indipendentemente da chi sia la maggior parte degli utenti di quel subreddit.”

Pertanto, se un utente pubblica in francese, un Redditor di lingua inglese può leggere il post in inglese e rispondere, mentre un utente di lingua francese può vedere la risposta nella propria lingua e rispondere a tono.

“Per molto tempo, Reddit è stata in gran parte una piattaforma esclusivamente in inglese, focalizzata principalmente su Stati Uniti, Regno Unito e Messico”, ha affermato Baht. “Ora ci stiamo espandendo in modo significativo in tutto il mondo e abbiamo già un gran numero di utenti provenienti dal resto del mondo.”

Se sei un investitore di Reddit, questa è probabilmente musica per le tue orecchie. Ma Baht ha i dati per sostenerlo. Secondo la dichiarazione IPO di Reddit, nel dicembre 2023, il 50% degli utenti unici attivi giornalieri di Reddit proveniva da paesi diversi dagli Stati Uniti.

L'intelligenza artificiale è anche al centro degli aggiornamenti di Reddit all'esperienza del moderatore. Ho risposto di recente Lanciato Funzionalità di evidenziazione delle parole chiave che rendono più semplice per i mod trovare contenuti potenzialmente lesivi nelle loro sottopagine, nonché strumenti per gestire l'afflusso di nuovi membri. L'azienda si baserà su questi aggiornamenti utilizzando altri nuovi strumenti, come un MBA formato sulle decisioni e azioni precedenti dei supervisori.

Reddit ha suscitato la protesta di massa degli utenti lo scorso anno quando ha cambiato la struttura dei prezzi delle API, il che significa che alcune popolari app Reddit di terze parti sarebbero ancora bloccate con fatture a sette cifre se continuassero a funzionare. Questa reazione negativa è diminuita, ma Reddit ora incoraggia gli sviluppatori a costruire direttamente su Reddit, senza retribuzione, ma Baht afferma che ciò potrebbe cambiare in futuro.

Puoi trovare prodotti dalla piattaforma degli sviluppatori su r/WallStreetBets, dove è presente una dashboard live di azioni di tendenza, poster e commentatori. Come sottolinea Baht, uno dei tabelloni più iconici del Super Bowl è già arrivato r/Taylor Swift – Vai e concludi.

“La cosa più sorprendente è che apre le porte a esperienze che non avremmo mai potuto immaginare per noi stessi”, ha detto. “È davvero interessante ed è tutto basato sulla nostra API.”