Il CEO di Palworld è sorprendentemente entusiasta delle versioni ad alto budget del suo gioco in lavorazione: “Sono tempi fantastici”

Potresti pensare che le grandi aziende che tentano di replicare il tuo successo con cloni del tuo gioco siano un calcio nei denti, ma il CEO di Palworld, Takura Mizube, non potrebbe sembrare più felice.

Come riportato Robot, Mizobe si è rivolta a Twitter per rispondere al recente annuncio di Auroria, un modello simile a Palworld sviluppato da Tianjin Wumai Technology e pubblicato da Tencent. Auroria sembra avere tutte le caratteristiche del gioco di cattura di creature di Pocketpair: creature carine, sopravvivenza cooperativa sandbox e costruzione di basi, tranne per il fatto che questo gioco ha un sapore più interstellare.

(Credito immagine: @urokuta_ja tramite Twitter.)

Pubblica uno screenshot di Aurora Su Twitter“Tencent sta già realizzando un gioco clone di Palworld! In Cina, diverse aziende stanno sviluppando contemporaneamente versioni mobili di Palworld, con budget che raggiungono i 10 miliardi di yen”, ha scritto Mizobe. [approximately $64.6 million USD] “L'ambito è 10 volte più ampio di quello di Palworld… L'anno prossimo, potremmo vedere molti giochi di allevamento di creature (o bishojo) al livello di Genshin Impact… Sono tempi incredibili.”

Mizobe sembra sorprendentemente impressionato da un gioco che alla fine potrebbe portare a una dura competizione. D'altra parte, Palworld in sé non è una miscela unica, ma com'è oggigiorno? Sarà interessante vedere se tentativi più ampi e con un budget più elevato della formula Pocketpair otterranno lo stesso effetto fulmineo ottenuto da Palworld all'inizio di quest'anno. Il gioco ha letteralmente preso d'assalto le persone quando è stato rilasciato a gennaio, diventando il secondo gioco nella storia di Steam a raggiungere 2 milioni di giocatori simultanei. Ha guadagnato più soldi di quanto Pocketpair sappia cosa fare e, sebbene l'hype si sia notevolmente attenuato, vanta ancora un flusso costante tra 70.000 e 100.000 giocatori simultanei.

È improbabile che un seguito raggiunga questi livelli, ma una maggiore concorrenza è sempre una buona cosa a prescindere. Sarà interessante vedere cosa inventerà Tencent con un budget più alto, e se Mizobe ha ragione riguardo al fatto di averne di più in lavorazione, sarò entusiasta di vedere come si evolverà e si differenzierà dalla formula attuale.