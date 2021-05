La NASA ha accidentalmente diffuso la vita su Marte?

Sebbene l’Agenzia spaziale americana stia pulendo con molta attenzione le sue navi pezzo per pezzo, è impossibile ridurre a zero il numero di microbi e altri microrganismi a bordo del veicolo che lo invia nello spazio. Un genetista della Cornell University ha detto oggi che la NASA ha già “contaminato” Marte con organismi terrestri, durante queste molteplici missioni di esplorazione.

Dall’inizio dell’era spaziale, l’umanità ha inviato su Marte circa 30 veicoli spaziali e lander. Il genetista Christopher Mason ritiene che molti microbi, particolarmente resistenti, potrebbero sopravvivere al volo e poi diffondersi sul Pianeta Rosso. Questi organismi probabilmente provenivano da “camere bianche” in Laboratorio di propulsione a getto (JPL) della NASA, Super Sterilized Parts, specificamente progettato per assemblare veicoli spaziali.

Nonostante i severi protocolli in atto dalla NASA per garantire che nessun batterio, virus, fungo o spore sia contaminato con apparecchiature inviate in missione, gli studi dimostrano che alcuni organismi potrebbero essere sopravvissuti alla pulizia. Alcuni dei microbi più resistenti sono in grado di adattarsi a condizioni estreme.

Microrganismi altamente resistenti

I veicoli spaziali sono costruiti in camere bianche ISO-5 (dove ISO-1 definisce le strutture più pulite e ISO-9 le più pulite), dotate di filtri dell’aria e in conformità con Rigorose misure di controllo biologico. Questi assicurano che rimangano solo poche centinaia di particelle ogni trenta centimetri quadrati (idealmente non più di qualche dozzina di spore per metro quadrato). Ovviamente è impossibile ottenere la completa eliminazione della biomassa.

In passato, i test di inquinamento biologico si basavano sulla capacità di sviluppare la vita (attraverso l’agricoltura) da campioni prelevati dalle apparecchiature. Nel frattempo, Christopher Mason e colleghi si sono impegnati in un attento sequenziamento del DNA dei campioni al fine di confrontarli con genomi noti per identificare con precisione le specie presenti nelle camere bianche.

Le loro analisi hanno rivelato la presenza di microbi potenzialmente problematici: questi organismi avevano un numero maggiore di geni coinvolti nel processo di riparazione del DNA, dando loro una maggiore resistenza alle radiazioni. Possono formare biofilm su superfici e attrezzature, possono sopravvivere alla siccità e prosperare in ambienti freddi. Si scopre che le camere bianche della NASA potrebbero quindi servire come processo di selezione evolutiva per creature più resistenti, che potrebbero avere maggiori possibilità di sopravvivere a un viaggio su Marte.

Questi risultati dimostrano che gli esseri umani potrebbero aver portato qualcosa (accidentalmente o involontariamente) su Marte, l’inquinamento per trasmissione diretta. Mason ricorda, tuttavia, che è importante garantire e preservare la sicurezza e la conservazione di qualsiasi forma di vita che potrebbe esistere altrove nell’universo, perché i nuovi esseri viventi possono provocare il caos al loro arrivo in un nuovo ecosistema.

Indice genetico globale di tutto il DNA sequenziato

Per confronto, il ricercatore menziona il virus del vaiolo che era Trasmesso informato Per i nordamericani – per mezzo di coperte inquinate date loro – per spazzarlo via. Di recente, è stata l’emergere e la rapida diffusione della SARS-CoV-2 che ha minacciato tutta l’umanità.

Ma l’inquinamento diretto pone un problema anche dal punto di vista scientifico: se l’inquinamento è possibile, come possiamo garantire che una forma di vita scoperta su un altro pianeta sia veramente originale e non importata accidentalmente dall’uomo? È molto probabile che i microbi che hanno compiuto il viaggio su Marte si siano evoluti nel tempo. Quindi il loro genoma potrebbe cambiare così tanto da sembrare extraterrestre – questo è ciò che è stato osservato con i microbi È stato scoperto di recente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Se questo fenomeno si verificasse sulla superficie di Marte, probabilmente porterebbe a ricerche errate sulle caratteristiche universali della vita o della vita di Marte.

Un altro problema posto dal potenziale inquinamento: potrebbe mettere in pericolo la salute degli astronauti, o addirittura portare a malfunzionamenti delle attrezzature di sopravvivenza se questi vengono improvvisamente colonizzati da microrganismi.

Il pericolo sorge chiaramente in entrambe le direzioni: i viaggi su altri pianeti potrebbero anche portare al ritorno di un extraterrestre sulla Terra, con il rischio di inquinamento nocivo. I campioni di suolo di Marte – attualmente prelevati dalla sonda della NASA – devono essere restituiti nel 2032; Allora il rischio è reale.

Dato il numero di veicoli che sono stati inviati su Marte dal 1971 (un lander russo, seguito da molti lander e rover della NASA), Mason ritiene che se fossero state scoperte tracce di vita su Marte, sarebbero probabilmente originali. Forse c’erano frammenti di DNA microbico, forse un essere umano lui sta scrivendo. Tuttavia, lo specialista aggiunge che se la perseveranza o precedenti missioni trasportassero accidentalmente esseri viventi su Marte, potrebbero essere distinti da tutte le forme di vita di origine puramente marziana, grazie alle loro sequenze di DNA.

Progetto in corso chiamato MetaSUB (Metagenomica e metadisegno di metropolitane e bioma urbano) Esegue il sequenziamento del DNA trovato in più di 100 città in tutto il mondo. Il team MetaSUB, insieme a un gruppo svizzero, ha pubblicato questo e altri dati metagenomici globali per creare un “indice genetico planetario” di tutto il DNA sequenziato che sia mai stato osservato. Un confronto con questo gigantesco database dovrebbe consentire di rimuovere il sospetto sull’origine di eventuali tracce di DNA trovate su Marte.

Se la nostra esplorazione del sistema solare avesse trasportato inavvertitamente microbi su altri pianeti, probabilmente non sarebbero stati quello che erano quando ha lasciato la Terra. ” Se un oggetto della Terra si adattasse allo spazio oa Marte, gli strumenti genetici a nostra disposizione potrebbero aiutarci a capire come e perché i microbi sono cambiati. », Conferma Mason. Pertanto, queste modifiche microbiche potrebbero stimolare la ricerca e aiutare a sviluppare nuovi filtri solari o persino nuovi enzimi per riparare il DNA. ” Siamo sulla riva di una nuova era di biologia interplanetaria, dove scopriremo gli adattamenti di un organismo su un pianeta e li applicheremo a un altro. Mason conclude.