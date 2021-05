Un ecosistema equilibrato utilizza l’acqua in modo più efficiente

Credito: dominio pubblico CC0



L’attività umana moderna aggiunge grandi quantità di nutrienti all’ambiente, in particolare azoto, che viene aggiunto più velocemente di altri nutrienti. Sebbene le piante dipendano dall’azoto per vivere e crescere, un eccesso di un singolo nutriente in un ecosistema complesso può fare più male che bene.





Quando gli scienziati studiano Nutrienti Utilizzare in Le pianteDi solito, si concentrano su piccole scale: foglie, una singola pianta o piccoli gruppi di piante. Sebbene singole foglie o piante possano comportarsi in un modo specifico, la loro interazione con altri fattori nel loro ambiente può innescare risposte diverse a livello di ecosistema.

In questo studio, El-Madany et al. Monitora i cambiamenti a livello delle foglie, ma alza anche la vista a livello dell’ecosistema per ottenere un quadro preciso delle conseguenze realistiche della disponibilità di nutrienti. Gli scienziati hanno studiato come aggiungere azoto E il Fosforo effetto acqua Efficienza di utilizzo nelle piante – la quantità di carbonio che la pianta assorbe rispetto alla quantità di acqua che perde – nell’ecosistema della savana mediterranea per un periodo di 6 anni. Gli autori hanno trattato due parcelle – una arricchita con azoto e l’altra con azoto e fosforo – e la terza trama è stata lasciata non trattata.

Hanno scoperto che le sostanze nutritive aggiunte erano state fornite Sistemi ecologici Pagato. L’efficienza dell’uso dell’acqua, l’area fogliare e l’assorbimento di carbonio sono aumentati per ciascuno degli appezzamenti fertilizzati. Tuttavia, sul terreno di solo azoto, le piante hanno lottato con squilibri nutritivi e hanno tentato di eliminare il fosforo dal terreno. Lo sforzo extra richiede acqua extra. Al contrario, la trama che ha ricevuto sia azoto che fosforo è fiorita e l’efficienza dell’uso dell’acqua era migliore dei tre pezzi.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le singole specie di piante nel loro studio hanno risposto in modi diversi contribuendo alle osservazioni a livello di ecosistema. La parte erbosa o erbosa della savana ha assorbito i nutrienti aggiunti con il suo apparato radicale superficiale e ha mostrato la maggior parte della crescita risultante. Gli alberi con radici profonde hanno mostrato poca risposta, almeno per i tratti che i ricercatori hanno misurato in questo studio.

Questi risultati dimostrano l’importanza di ampliare gli studi a livello di ecosistema quando si considera come il nostro pianeta risponde ai continui cambiamenti nelle concentrazioni di nutrienti, disponibilità di acqua e altri fattori ambientali.

