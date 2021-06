La Fiat è vicina alla Nazionale italiana di calcio a Euro 2020

Frasi

Come partner chiave della Federcalcio e vettura ufficiale della Nazionale italiana di calcio, Fiat torna in campo.

La Roma ospiterà la prima partita di Euro 2020 e Fiat celebra questo grande evento, sostenendo la Nazionale italiana, in qualità di partner chiave della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Euro 2020 si svolgerà in altri 11 paesi.

Il pubblico che unisce Fiat, Federcalcio e gli stessi italiani è l’ammirazione per la bandiera e la nazionale italiana.

Secondo Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO di Stellantis: “Il calcio della nazionale italiana integra e promuove i sani valori di questo sport, come la fede, il rispetto e la competizione. Come il marchio Fiat, è ambasciatore mondiale della cultura italiana e dei valori positivi di cui siamo tutti orgogliosi. “

“Tradizione e innovazione fanno parte del DNA di Fiat e della Federazione Italiana Gioco Calcio”, ha detto Gabriel Gravina, presidente della federazione. “Questi sono anche i punti di forza dell’attuale nazionale italiana di calcio, che è già diventata un simbolo di ripartenza per l’intero Paese”.

Lo spot Fiat vuole celebrare la più grande vittoria dell’Italia: un ritorno in piazza per far ripartire il Paese, e libertà di movimento e di viaggio, all’insegna di una mobilità sempre più sostenibile, promossa da Fiat 500 e Panda Hybrid, al centro della pubblicità campagna.