pubblicato in 8 giugno 2021 la media 06/08/21

Dopo aver vinto l’argento all’ultimo Campionato Europeo di Canottaggio 2021, Erika Suzu ha conquistato due medaglie d’oro questo fine settimana nella regata internazionale di Gavirate, in Italia.

Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente che parteciperà ai Giochi di Tokyo, Erika Sauzu è stata lanciata da أطلقت SN Amienspuò gioire. Lei e il suo equipaggio hanno partecipato a due regate miste PR3+, portando a casa due medaglie d’oro questo fine settimana, migliorando il record della barca francese e persino la seconda volta nel mondo, superando la barra simbolica dei 7 minuti! Nonostante sia il vicecampione d’Europa, è un completo relax che la barca francese abbia preso parte alla competizione” Ci siamo detti che dovevamo risparmiare tempo dai Campionati Europei. Siamo partiti molto tranquillamente, non ci siamo sentiti per niente nervosi, abbiamo preparato bene la barca جيدجيد »

Abbiamo rispettato il contratto perché abbiamo affermato la nostra superiorità nei confronti degli italiani, abbiamo migliorato il tempo della barca francese e soprattutto siamo scesi a meno di 7 minuti, che è uno dei nostri obiettivi interni.

Dopo che la serie si è svolta senza la minima difficoltà durante la prima regata, l’equipaggio francese si è confermato in finale, mettendo in difficoltà gli italiani, loro principale concorrente. La finale è andata molto bene, abbiamo rispettato il contratto perché abbiamo confermato la nostra superiorità contro gli italiani, abbiamo migliorato il tempo della barca francese e soprattutto che siamo arrivati ​​a meno di 7 minuti, che era uno dei nostri obiettivi interni”. Offre che, in attesa di decisione ufficiale da Comitato paralimpico e sportivo francese FrenchDeve assicurarsi il suo posto ai Giochi Paralimpici di Tokyo, che si terranno dal 24 agosto al 5 settembre.

