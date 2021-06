La Coppa Italia e la Supercopa Italiana saliranno sui cieli di Novasports fino al 2024!

Le “coppe” di Coppa Italia e Supercoppa per le prossime tre stagioni verranno giudicate esclusivamente sul campo Novasports! Con l’accordo stipulato da Novasports in Grecia, gli appassionati di calcio italiani avranno l’opportunità di guardare In esclusiva fino alla stagione 2023-2024, le sue partite tazza Italia così è Supercoppa italiano.

Con Modello di comportamento rinnovatoCup Foundation diventa più Attraente e competitivo come 20 squadre di Serie A e 16 di Serie B parteciperanno all’azione ora. Le restanti quattro (4) squadre risulteranno dagli incontri ad eliminazione diretta tra le altre quattro (4) squadre di Seconda Divisione e le quattro (4) squadre di Serie C. Le prime otto (8) squadre del campionato di prima divisione dell’anno scorso parteciperanno alla fase contrattuale “16” a gennaio. La squadra con il maggior numero di vittorie – e il detentore della coppa – è Juventus Chi ne ha 14 mentre segue nei successi Roma di Jose Mourinho Con 9 premi.

Il Cross in Coppa Italia per nuova stagione Con il primo turno del torneo fissato per 15 agosto Gli abbonati Novasports avranno la possibilità di assistere a avvincenti partite con le migliori squadre e stelle del calcio italiano.

Allo stesso tempo, gli amici della “dea rotonda” avranno l’opportunità di divertirsi Fino al 2023 e le finali Supercoppa Tra il campione e il vincitore della coppa ogni stagione, con una data fissata per la stagione che si è conclusa tra loro Campione dell’Inter e Campione della Juventus Cup.

Aspetta Novasports Con gli eventi calcistici più importanti!