Signore, compleanno della Champions League! (foto)

Ho completato pochi giorni fa il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid. L’allenatore italiano è venuto a Madrid per riportare la squadra al suo splendore. È la persona più adatta in termini di esperienza. Oggi, 10 giugno, è il suo compleanno e compie 62 anni. Vincitore della Champions League cinque volte nella vita, l’esperto allenatore è pronto per nuove avventure.

Non è facile vincere cinque volte la prestigiosa coppa. Due da giocatore e tre da allenatore. Ha alzato la Coppa dei Campioni nel mio doppio con il Milan e infatti volte consecutive. Nel 1989 e nel 1990. Infatti, nella due volte Supercoppa da campione d’Europa, ha vinto più volte questa coppa.

Oltre a questo, detiene tre titoli italiani con Roma e Milan. Quattro coppe con la Roma, la Supercoppa Italiana e la Coppa Intercontinentale con il Milan. Questo mentre si gioca a palla…

Da allenatore, per lui le cose erano quasi rosee. Ha allenato diversi colossi europei, tra cui Juventus, Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Ha vinto titoli in ogni club che ha allenato. È un allenatore eccezionale nell’arena mondiale del calcio.

Il Real vuole ancora la Champions con Ancelotti

Con l’arrivo di Carlo Ancelotti, il Real Madrid vuole tornare alle vittorie in Champions League. Sogna la sua quattordicesima stella e resta da vedere se l’allenatore italiano gliela darà. Le aveva dato un decimo nel 2014.

Buon compleanno alla serie #UCL Vincitore Carlo Ancelotti! Il Tweet incorporato Il capo ha 62 anni oggi 🥳🥳 pic.twitter.com/AI7oxnzarZ UEFA Champions League 10 giugno 2021

