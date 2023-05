La crescente importanza delle rimesse degli espatriati

Di Ivan Kanyali, direttore regionale, Africa orientale, WorldRemit

La promessa di pascoli più verdi all’estero ha portato molti keniani a considerare di trasferirsi all’estero per lavorare e studiare. La destinazione più popolare sono gli Stati Uniti, vale a dire La fonte principale Dalle rimesse al Kenya. secondo Dati della Banca Centrale del KuwaitI kenioti che vivono negli Stati Uniti hanno inviato a casa un totale di 2,33 miliardi di dollari nel 2022, pari a oltre la metà del totale di 4,02 miliardi di dollari di rimesse dagli espatriati nel 2022. Anche i paesi in Europa e Medio Oriente sono destinazioni popolari, con Regno Unito e Germania Arabia Saudita e il Qatar sono le principali fonti di rimesse in Kenya.

I soldi che i keniani che vivono all’estero inviano a casa sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni e nel 2022 hanno superato i guadagni delle principali esportazioni come il turismo e il tè. Ciò evidenzia il notevole miglioramento delle fortune economiche dei keniani nella diaspora. L’esperienza di gestire più denaro può essere entusiasmante per gli immigrati che credono in opportunità economiche promettenti come posti di lavoro meglio retribuiti e nuove opportunità di affari nei paesi ospitanti.

Tuttavia, avere più soldi da spendere per se stessi e per i propri cari comporta un’ulteriore responsabilità. L’aumento del reddito si traduce spesso in nuovi obblighi come tasse, assicurazioni, investimenti e rimesse a familiari e amici a casa. Ecco perché è così importante avere un piano finanziario. Ecco alcuni suggerimenti utili per iniziare a sviluppare un piano finanziario quando vivi all’estero.

Cerca un aiuto professionale con le tue tasse

La presentazione delle dichiarazioni dei redditi annuali è senza dubbio uno degli eventi più importanti nel calendario economico per paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Ciò significa che la conoscenza del diritto tributario e dei vostri obblighi è fondamentale.

Vuoi evitare controversie con le agenzie fiscali in quanto ciò può influire sulle tue prospettive future nel paese ospitante. Vuoi anche massimizzare le strategie fiscali che possono portarti il ​​​​maggior vantaggio.

Cercare l’aiuto professionale di un commercialista autorizzato o di un esperto fiscale può sembrare un costo aggiuntivo, ma a lungo termine ne varrà la pena perché desideri una fedina penale pulita.

Concentrati sulla costruzione del tuo punteggio di credito

Le carte di credito e i prestiti sono una parte normale della vita in molti paesi. Essere in grado di accedere al capitale a tassi competitivi può aiutarti ad accelerare i tuoi piani. Può anche aiutare in caso di emergenza. Tuttavia, è importante fare attenzione alle insidie ​​che derivano da una cattiva gestione del debito. Ciò può includere un punteggio di credito negativo, recupero di beni, multe e altre sanzioni.

Devi aumentare la tua solvibilità assicurandoti di servire regolarmente i tuoi prestiti esistenti a condizioni e di vivere entro i tuoi mezzi. I prestiti possono fare miracoli se usati con saggezza, ma possono anche essere fonte di problemi finanziari se gestiti male.

Pensa all’assicurazione e alla pensione

Un altro argomento importante che devi esplorare è l’assicurazione e la pianificazione della pensione. Lo scopo dell’assicurazione non è renderti più ricco, ma proteggere te stesso e i tuoi cari da una situazione imprevista che mette a rischio il tuo reddito.

La pianificazione della pensione può creare ansia perché comporta risparmi e investimenti. Ciò significa che hai bisogno di un budget. Devi anche pensare a come gestirai i tuoi risparmi e investimenti. Oggi esistono molte piattaforme di investimento online autorizzate che consentono agli immigrati di aprire conti di investimento e investire come investitori autonomi. Tuttavia, si consiglia di chiedere prima consiglio a un consulente finanziario autorizzato prima di compiere questo importante passo con il proprio futuro.

Sii intelligente riguardo alle conversioni

Quando scegli come inviare denaro nel tuo paese, assicurati di scegliere un servizio di trasferimento di cui ti puoi fidare e che abbia commissioni ragionevoli. Qualche centesimo in più da scambiare ogni volta può comportare costi enormi nel tempo. Controlla le valutazioni della piattaforma di conversione su siti di recensioni dei clienti neutrali come Trustpilot. Assicurati che il servizio che stai utilizzando supporti l’invio di denaro in Kenya. WorldRemit, ad esempio, Elenca i paesi Puoi inviare denaro da e verso. I mittenti possono trasferire denaro online o tramite l’app ai destinatari in oltre 130 paesi, incluso il Kenya, con transazioni rapide e sicure.

I dati di Zepz, la holding per i fornitori di servizi di rimessa digitale WorldRemit e Sendwave, mostrano che i suoi utenti hanno inviato a livello globale quasi 2 miliardi di dollari in Kenya attraverso i suoi canali nel 2022, con il Kenya che emerge come destinatario principale rispetto ad altri mercati principali. Gli utenti di Zepz hanno inviato più di 500 milioni di dollari in Zimbabwe, 300 milioni di dollari in Camerun e più di 190 milioni di dollari in Sud Africa durante questo periodo.

Se stai pensando di trasferirti all’estero, o lo hai già fatto, questi suggerimenti possono aiutarti a costruire un solido piano finanziario per ottenere il massimo dai tuoi sudati guadagni.