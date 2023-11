CTC VIP per la precedente finale di Vuk’uhlome

Mentre l’esercitazione Fukuhlom a livello di divisione dell’esercito sudafricano ha raggiunto il suo culmine questa settimana nella provincia semidesertica del Capo Settentrionale, un gruppo di alti ufficiali militari provenienti dalla regione dell’Africa meridionale e da altre parti del continente è arrivato per vedere con i propri occhi cosa sta succedendo. sul terreno locale. Il potere è capace di.

Il comandante dell’esercito del Sud Africa, il tenente generale Lawrence Mbatha, era a disposizione per accogliere i visitatori VIP arrivati ​​all’aeroporto di Sishene prima che un convoglio di circa 50 km partisse per la principale area di addestramento militare del Sud Africa.

Tra i paesi con rappresentanti a Luhathla, secondo il capitano Littlehojonolo Mashigo delle comunicazioni aziendali dell’esercito sudafricano, ci sono Algeria, Etiopia, Zimbabwe, Zambia, Mozambico, Kenya, Botswana, Nigeria, Namibia, Ghana, Lesotho, Tanzania, Botswana e Angola.

Mbatha ha esortato i suoi visitatori a scambiare idee ed esperienze per una migliore cooperazione mentre si trovavano al Combat Training Center (CTC).

Nel suo benvenuto, l’attore a tre stelle ha sottolineato che il centro antiterrorismo non è solo un’area di esercitazione e addestramento, ma anche il luogo in cui vengono mobilitate le truppe e le attrezzature di missione primaria (PME). Un esempio di ciò è la Modern Light Brigade, che sarà il principale contributore della South African National Defense Force (SANDF) agli sforzi del governo per fermare l’estrazione mineraria illegale, come autorizzato dal comandante in capo, il presidente Cyril Ramaphosa.

L’area di addestramento di 160.000 ettari ha raggiunto il primo posto solo quando l’Halal Mess è stato messo in servizio durante l’esercitazione in corso. Il Tazkiyah Halal Mess è stato ufficialmente inaugurato domenica 19 novembre ed è il primo del suo genere nelle forze di terra.

Mercoledì 22 novembre l’Esercizio Vuk’uhlome 2023 culminerà in una Giornata dei visitatori illustri, alla quale parteciperanno addetti, dirigenti senior del Ministero della Difesa, rappresentanti del settore e altri ospiti.