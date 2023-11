“Mangio solo un pasto al giorno”: uno studente cinese con una borsa di studio universitaria risponde alle critiche online per un biglietto del concerto da 70 dollari

La studentessa, soprannominata Tang, della provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, ha rifiutato il consulente scolastico che le aveva chiesto di cancellare il post di WeChat, dicendo che aveva guadagnato soldi e non erano affari della scuola come li aveva spesi, secondo Jiupai News. .

Gli amministratori universitari in Cina hanno minacciato di ritirare i fondi per gli aiuti a una studentessa dopo che questa aveva pubblicato sui social media un concerto a cui aveva assistito, costato 520 yuan (70 dollari).

Tang ha risposto: “520 yuan non sono costosi e li ho comprati con i soldi che ho guadagnato”.

“Se è così, non è necessario richiedere la borsa di studio per studenti”, ha risposto il consulente.

Tang ha risposto che anche gli studenti che spendono molti soldi ogni giorno per il tè al latte non dovrebbero avere diritto a richiedere gli aiuti.

“Per risparmiare i soldi per comprare questo biglietto, ho mangiato solo un pasto al giorno. Devo dichiarare un cattivo stile di vita per ottenere la borsa di studio per studenti?”, Ha chiesto Tang.

Il consulente ha ricordato a Tang di averla avvertita durante una precedente valutazione della borsa di studio perché altri studenti si erano lamentati del fondo di aiuto di Tang.

La studentessa ha detto che per risparmiare i soldi per comprare il biglietto del concerto, mangiava solo un pasto al giorno. Foto: Doyin

“La borsa di studio per studenti è destinata agli studenti che non possono permettersi il cibo, per non andare a un concerto”, ha detto il consigliere.

Tang ha risposto: “Non ho bisogno di mettermi alla prova a causa delle lamentele di altre persone. Ho presentato tutti i documenti richiesti per la borsa di studio per studenti”.

Un datore di lavoro anonimo dell’università ha verificato che Tang aveva diritto agli aiuti.

Il 31 ottobre, Tang ha condiviso un altro post su WeChat dicendo di aver acquistato un altro biglietto per un concerto per 1.314 yuan (180 dollari).

Il denaro per gli aiuti al college è per gli studenti che non possono permettersi il cibo, non per il ballo di fine anno, ha detto il cancelliere a Tang. Immagine: Shutterstock

Molte persone hanno sostenuto il consulente online.

“520 yuan non sono troppo costosi? Per favore, annulla la sua sovvenzione”, ha detto un commentatore.

Un’altra persona ha scritto: “Che studente. Il consulente stava cercando di essere gentile.

Dal 2010, il governo cinese ha istituito un sistema di assistenza agli studenti universitari per coprire le spese di soggiorno degli studenti che provengono da famiglie a basso reddito. Gli aiuti vanno da 2.000 yuan (280 dollari) a 4.000 yuan all’anno.